Армия и СБР Судана могут встретиться в саудовской Джидде, сообщили СМИ
Al-Sudani: армия и СБР Судана могут встретиться в Джидде в случае прекращения огня
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
КАИР, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) могут встретиться в саудовском городе Джидда в случае достижения соглашения о прекращении огня в стране, сообщает суданская газета Al-Sudani со ссылкой на источники.
В воскресенье днем состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам Совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране.
По информации газеты, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман возглавляет международное посредничество с целью преодоления разногласий между суданской армией и СБР. Источники отмечают, что он провел контакты со сторонами кризиса в Судане и мировыми лидерами.
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"Ожидается, что в саудовском городе Джидда пройдет круглый стол, на котором соберутся стороны кризиса в Судане в случае достижения соглашения о прекращении огня", - пишет газета.
Арабские телеканалы 13 апреля сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.