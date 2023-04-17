https://ria.ru/20230417/sudan-1865791596.html

Армия и СБР Судана могут встретиться в саудовской Джидде, сообщили СМИ

Армия и СБР Судана могут встретиться в саудовской Джидде, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.04.2023

Армия и СБР Судана могут встретиться в саудовской Джидде, сообщили СМИ

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) могут встретиться в саудовском городе Джидда в случае достижения соглашения о прекращении огня в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:02

в мире

судан

джидда

египет

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

лига арабских государств

столкновения в хартуме

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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) могут встретиться в саудовском городе Джидда в случае достижения соглашения о прекращении огня в стране, сообщает суданская газета Al-Sudani со ссылкой на источники. В воскресенье днем состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам Совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране. По информации газеты, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман возглавляет международное посредничество с целью преодоления разногласий между суданской армией и СБР. Источники отмечают, что он провел контакты со сторонами кризиса в Судане и мировыми лидерами. Арабские телеканалы 13 апреля сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865773622.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, джидда, египет, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), лига арабских государств, столкновения в хартуме