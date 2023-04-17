https://ria.ru/20230417/sudan-1865723028.html

Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек

Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек - РИА Новости, 17.04.2023

Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек

Число погибших в ходе столкновений в Судане выросло до 97, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на местный профсоюз врачей. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:30

2023-04-17T06:30

2023-04-17T06:30

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

воз

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Судане выросло до 97, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на местный профсоюз врачей. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что более 83 человек погибли и более 1126 человек были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля. В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что Суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мерове на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

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судан, хартум (город), столкновения в хартуме, воз, в мире