Рейтинг@Mail.ru
Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sudan-1865723028.html
Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек
Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек - РИА Новости, 17.04.2023
Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек
Число погибших в ходе столкновений в Судане выросло до 97, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на местный профсоюз врачей. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:30
2023-04-17T06:30
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865693612_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82ee1675a69f3e3179c0bf2a1da5a5b1.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Судане выросло до 97, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на местный профсоюз врачей. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что более 83 человек погибли и более 1126 человек были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля. В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что Суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мерове на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865693612_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_111b4cc18ff4f218308ef1bc3a627a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
судан, хартум (город), столкновения в хартуме, воз, в мире
Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме, ВОЗ, В мире
Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек

Reuters: число погибших в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек

© AFP 2023Дым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Судане выросло до 97, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на местный профсоюз врачей.
«
"По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты и еще 365 получили ранения после начала боевых действий в Судане", - сообщает агентство, ссылаясь на заявление профсоюза врачей страны, сделанное утром в понедельник.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что более 83 человек погибли и более 1126 человек были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.
В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что Суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мерове на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его.
В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта
15 апреля, 18:18
 
СуданХартум (город)Столкновения в ХартумеВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала