https://ria.ru/20230417/sudan-1865716598.html

В ходе столкновений в Судане погибли более 83 человек

В ходе столкновений в Судане погибли более 83 человек - РИА Новости, 17.04.2023

В ходе столкновений в Судане погибли более 83 человек

Более 83 человек погибли и более 1126 человек были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T02:43

2023-04-17T02:43

2023-04-17T02:43

в мире

судан

хартум (город)

южный кордофан

воз

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 83 человек погибли и более 1126 человек были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что ВОЗ продолжает следить за ситуацией с ресурсами в Хартуме и других пострадавших городах, так как многие из девяти больниц Хартума, принимающих раненых, сообщают о "нехватке оборудования для переливания крови, медицинских принадлежностей и других жизненно важных товаров". В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что Суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мерове на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230416/vpp-1865707061.html

судан

хартум (город)

южный кордофан

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в мире, судан, хартум (город), южный кордофан, воз, столкновения в хартуме