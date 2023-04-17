Рейтинг@Mail.ru
Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sudan-1865713122.html
Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому
Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому - РИА Новости, 17.04.2023
Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому
Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму сообщил о гибели двоих членов своей семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T00:28
2023-04-17T00:28
в мире
судан
россия
хартум (город)
мухаммед дагло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg
ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму сообщил о гибели двоих членов своей семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме, об этом он написал на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). По словам главы ведомства, его дом был обстрелян из РПГ в воскресенье утром. "В результате этого двое членов моей семьи и еще трое, в том числе двое телохранителей, были убиты", - написал он. В связи со случившимся, Абу-Наму призвал главнокомандующего армией Абдель Фаттаха Бурхана и главу Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Дагло "немедленно прекратить бои и разрешить все разногласия при помощи переговоров". "Потому что больше всего от этого проиграет суданский гражданин", - добавил министр. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
судан
россия
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7444c006aceeba07aac6cf64b8123069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, россия, хартум (город), мухаммед дагло
В мире, Судан, Россия, Хартум (город), Мухаммед Дагло
Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому

Министр минеральных ресурсов Судана заявил о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму сообщил о гибели двоих членов своей семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме, об этом он написал на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
По словам главы ведомства, его дом был обстрелян из РПГ в воскресенье утром.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта
15 апреля, 18:18
"В результате этого двое членов моей семьи и еще трое, в том числе двое телохранителей, были убиты", - написал он.
В связи со случившимся, Абу-Наму призвал главнокомандующего армией Абдель Фаттаха Бурхана и главу Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Дагло "немедленно прекратить бои и разрешить все разногласия при помощи переговоров".
"Потому что больше всего от этого проиграет суданский гражданин", - добавил министр.
В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР
15 апреля, 20:00
 
В миреСуданРоссияХартум (город)Мухаммед Дагло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала