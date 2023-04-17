https://ria.ru/20230417/sudan-1865713122.html

Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому

Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому - РИА Новости, 17.04.2023

Суданский министр рассказал о гибели двоих членов семьи из-за удара по дому

Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму сообщил о гибели двоих членов своей семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T00:28

2023-04-17T00:28

2023-04-17T00:28

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хартум (город)

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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму сообщил о гибели двоих членов своей семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме, об этом он написал на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). По словам главы ведомства, его дом был обстрелян из РПГ в воскресенье утром. "В результате этого двое членов моей семьи и еще трое, в том числе двое телохранителей, были убиты", - написал он. В связи со случившимся, Абу-Наму призвал главнокомандующего армией Абдель Фаттаха Бурхана и главу Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Дагло "немедленно прекратить бои и разрешить все разногласия при помощи переговоров". "Потому что больше всего от этого проиграет суданский гражданин", - добавил министр. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

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в мире, судан, россия, хартум (город), мухаммед дагло