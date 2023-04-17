Рейтинг@Mail.ru
Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/statya-1865907042.html
Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина
Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина - РИА Новости, 17.04.2023
Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина
Некоторые немецкие СМИ, как опубликовавшее мнение с фактическим призывом к убийству президента РФ Владимира Путина издание Welt, в своем антироссийском рвении... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:06
2023-04-17T19:06
в мире
россия
владимир путин
welt
германия
сергей нечаев (дипломат)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d3a9af324f83f434df95368697c0889.jpg
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Некоторые немецкие СМИ, как опубликовавшее мнение с фактическим призывом к убийству президента РФ Владимира Путина издание Welt, в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, заявил в понедельник посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Германское издание Welt 17 апреля опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о "наиболее простом" способе завершения конфликта на Украине путем убийства президента России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230414/aktivy-1865296654.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_64:0:1200:852_1920x0_80_0_0_6247349dd12cb0de9a7bc98f31304171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, welt, германия, сергей нечаев (дипломат), украина
В мире, Россия, Владимир Путин, Welt, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Украина
Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина

Посол в ФРГ Нечаев назвал статью издания Welt с призывом к убийству Путина недопустимой

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Некоторые немецкие СМИ, как опубликовавшее мнение с фактическим призывом к убийству президента РФ Владимира Путина издание Welt, в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, заявил в понедельник посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Германское издание Welt 17 апреля опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о "наиболее простом" способе завершения конфликта на Украине путем убийства президента России.
«
"Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже выносит в заглавие. Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз "пробивая дно". Это возмущает, но уже не удивляет", - сказал Нечаев, чьи слова приводятся в официальном комментарии в телеграм-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов
14 апреля, 13:02
 
В миреРоссияВладимир ПутинWeltГерманияСергей Нечаев (дипломат)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала