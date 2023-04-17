Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина
Посол в ФРГ Нечаев назвал статью издания Welt с призывом к убийству Путина недопустимой
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Некоторые немецкие СМИ, как опубликовавшее мнение с фактическим призывом к убийству президента РФ Владимира Путина издание Welt, в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, заявил в понедельник посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Германское издание Welt 17 апреля опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о "наиболее простом" способе завершения конфликта на Украине путем убийства президента России.
«
"Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже выносит в заглавие. Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз "пробивая дно". Это возмущает, но уже не удивляет", - сказал Нечаев, чьи слова приводятся в официальном комментарии в телеграм-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.