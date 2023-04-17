https://ria.ru/20230417/statya-1865907042.html

Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина

Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина - РИА Новости, 17.04.2023

Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина

Некоторые немецкие СМИ, как опубликовавшее мнение с фактическим призывом к убийству президента РФ Владимира Путина издание Welt, в своем антироссийском рвении... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:06

2023-04-17T19:06

2023-04-17T19:06

в мире

россия

владимир путин

welt

германия

сергей нечаев (дипломат)

украина

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Некоторые немецкие СМИ, как опубликовавшее мнение с фактическим призывом к убийству президента РФ Владимира Путина издание Welt, в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, заявил в понедельник посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Германское издание Welt 17 апреля опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о "наиболее простом" способе завершения конфликта на Украине путем убийства президента России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230414/aktivy-1865296654.html

россия

германия

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в мире, россия, владимир путин, welt, германия, сергей нечаев (дипломат), украина