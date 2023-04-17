https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

"Все случится на третью Пасху": старцы предсказали исход страшных событий

"Все случится на третью Пасху": старцы предсказали исход страшных событий - РИА Новости, 17.04.2023

"Все случится на третью Пасху": старцы предсказали исход страшных событий

Еще несколько лет назад и в страшном сне не могло присниться, что на Украине начнутся гонения на каноническую церковь. А теперь ночной кошмар становится явью... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:08

2023-04-17T17:08

2023-04-17T17:08

религия

киев

россия

украина

петр порошенко

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Еще несколько лет назад и в страшном сне не могло присниться, что на Украине начнутся гонения на каноническую церковь. А теперь ночной кошмар становится явью. Но были те, кто задолго предвидел беду, – православные старцы. О чем они предупреждали мир – в материале РИА Новости."Кругом будет беснование"Незадолго до своей смерти основатель Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой области схиархимандрит Зосима (Сокур) произнес слова, которые многих повергли в шок."Гнев Божий – война – приближается стремительно, и никуда мы не денемся. Как бы мы ни кричали о мире... Колотня с Киева вся начинается – матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле русской", – заявил старец.Тогда, в далеком 2002-м, никто даже не понял, что он имел в виду.Но спустя двадцать лет стало ясно: сказанное оказалось пророчеством. Как в воду глядел Зосима, говоря о судьбе украинского православия: "Кругом будет беснование. Автокефалисты нас выгонят. Но Господь где-нибудь да даст приют".Странное и непонятное для многих слово оказалось на слуху лишь в конце 2018-го. Тогда президент Петр Порошенко заявил, что в стране наконец есть своя независимая – автокефальная – "Православная церковь Украины" (ПЦУ). А Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ей томос, то есть сделал легитимной.Правда эту структуру в мире почти никто не признал. Киев, тем не менее, отдал предпочтение ей. А на каноническую Украинскую церковь начал суровые гонения.Поэтому старец и завещал своей братии строго держаться Московского патриархата и Киевского митрополита. А любая автокефалия – законная или беззаконная – автоматически прерывает с ними связь."Затем Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать оттуда перейдет в Оптину пустынь. Я до этого не доживу, а ты увидишь", – говорил схиархимандрит одному из своих духовных чад.Не угадываются ли в этом события последних месяцев? Украинский минкульт без объяснений требует от монахов покинуть древнейшую обитель за считанные дни. А вместо них намеревается расселить в лавре раскольников.К слову, те уже несколько раз осквернили своим присутствием святая святых – провели там "богослужения" на Рождество, Крещение и Пасху.Три последних ПасхиКстати, в пророчествах Зосимы именно праздник Воскресения Христова – это своеобразный метроном. Он показывает, сколько продлится нынешний конфликт.Первая Пасха – "кровавая". Она уже произошла 24 апреля 2022-го. Тогда российские войска в качестве жеста доброй воли вышли из-под Киева и Чернигова. Но в ответ украинские подразделения жестоко обстреляли Донбасс.Вторая – нынешняя Пасха 16 апреля – "голодная". Примечательно, что в начале этого месяца польские газеты вышли с заголовками: "Огромная инфляция разогнала цены на продукты. Местные жители шокированы".Последнее же Воскресение Христово – 5 мая – будет "победным" для России. После чего наступит долгожданное воссоединение двух стран."С этим и ухожу в вечность. Бандеровское иго похлеще татаро-монгольского: ненависть ко всему русскому, светлому. Но знаете: украинский народ победит это иго сатанинское. И наступят еще светлые времена единства России и Украины. Ибо это единый народ, единая Русь Святая", – ободрял прозорливец."Страшное время грядет"Другим известным пророком был схиархимандрит Иона. Почти 50 лет он прожил в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, где и умер глубоким стариком в 2012-м. А спустя десять лет старец явился своей духовной дочери."Афон и Киев падают, – пересказывала она, – начинаются гонения на монахов, спасутся те, кто от Христа не отступает. А вот духовенство уходит в раскол и ересь несет мирянам. Страшное время и трагические события грядут на Украине".По предсказанию Ионы, после больших человеческих жертв политики осознают, что совершили страшную ошибку, доверившись Западу.Есть куда более невероятные пророчества о нынешнем конфликте. Одно из них оставил схиархимандрит Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX-XX веков."Все лжеучения выйдут наружу и сильно на Украине ополчатся против православной Русской церкви. Эту еретическую группировку будет поддерживать власть безбожная, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать", – говорил прозорливый.Но отчаиваться не стоит. Россия вместе со всеми славянскими народами и землями "составит могучее Царство". Исчезнут все расколы и ереси, а гонения прекратятся.

https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, россия, украина, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), религия