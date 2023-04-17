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Байден призвал конгресс США ужесточить правила оборота оружия
Байден призвал конгресс США ужесточить правила оборота оружия - РИА Новости, 17.04.2023
Байден призвал конгресс США ужесточить правила оборота оружия
Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы на улицах американских городов вновь призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия, в том числе... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:09
2023-04-17T02:09
2023-04-17T02:09
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы на улицах американских городов вновь призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия, в том числе запретить штурмовые винтовки и снять с производителей юридический иммунитет за применение их продукции. Байден заявил, что вместе с женой молится за семьи четырех американцев, погибших в субботу на подростковой вечеринке в Дейдвилле, штат Алабама, и еще двух человек, застреленных в общественном парке Луисвилля, штат Кентукки. "Оружие – это главный убийца детей в Америке, и цифры только растут – не снижаются", - сказал президент, чье заявление распространил Белый дом. Он повторил, что готов работать с представителями всех сил в конгрессе над "федеральным законодательством, которое бы спасало жизни". "В силах конгресса потребовать безопасного хранения оружия, бэкграундных проверок при любых продажах, отменить иммунитет производителей оружия от ответственности, запретить штурмовое оружие и магазины повышенной емкости. Все это необходимо сделать без промедления", - сказал он. Байден осудил недавнее участие лидеров Республиканской партии, включая экс-президента Дональда Трампа, в съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) – главного оружейного лобби Америки.
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в мире, америка, джо байден, конгресс сша, дональд трамп, сша, алабама
В мире, Америка, Джо Байден, Конгресс США, Дональд Трамп, США, Алабама
Байден призвал конгресс США ужесточить правила оборота оружия
Байден после новых случаев стрельбы в США призвал конгресс ужесточить оборот оружия