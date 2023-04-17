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Чиновники минфина США обсудят в Казахстане и Киргизии санкции против России - РИА Новости, 17.04.2023
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02:03 17.04.2023 (обновлено: 02:53 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ssha-1865715453.html
Чиновники минфина США обсудят в Казахстане и Киргизии санкции против России
Чиновники минфина США обсудят в Казахстане и Киргизии санкции против России - РИА Новости, 17.04.2023
Чиновники минфина США обсудят в Казахстане и Киргизии санкции против России
Высокопоставленные представители министерства финансов США в предстоящие две недели нанесут визиты в ряд стран Европы, включая Швейцарию и Австрию, Казахстан и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:03
2023-04-17T02:53
сша
россия
европа
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Высокопоставленные представители министерства финансов США в предстоящие две недели нанесут визиты в ряд стран Европы, включая Швейцарию и Австрию, Казахстан и Киргизию в рамках работы над пресечением путей обхода антироссийских санкций, сообщило министерство. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон 16-22 апреля посетит Цюрих и Берн, Милан, Вену и Берлин. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг 23-28 апреля побывает в Астане, Алма-Ате и Бишкеке. "Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира", - сказано в пресс-релизе, анонсирующем визиты. Нельсон в Европе встретится с чиновниками, финансовыми институтами и другими компаниями, которые продолжают взаимодействие с РФ. Ранее он с той же целью ездил в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты. В Центральной Азии Розенберг вместе с эмиссарами министерства торговли США, коллегами из ЕС и Великобритании проведет встречи с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу в торговле и связанных с нею финансовых расчетах. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860238621.html
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html
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сша, россия, европа, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
Чиновники минфина США обсудят в Казахстане и Киргизии санкции против России

Чиновники из США посетят Казахстан и Киргизию и обсудят соблюдение санкций против России

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Высокопоставленные представители министерства финансов США в предстоящие две недели нанесут визиты в ряд стран Европы, включая Швейцарию и Австрию, Казахстан и Киргизию в рамках работы над пресечением путей обхода антироссийских санкций, сообщило министерство.
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон 16-22 апреля посетит Цюрих и Берн, Милан, Вену и Берлин. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг 23-28 апреля побывает в Астане, Алма-Ате и Бишкеке.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом
24 марта, 00:18
"Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира", - сказано в пресс-релизе, анонсирующем визиты.
Нельсон в Европе встретится с чиновниками, финансовыми институтами и другими компаниями, которые продолжают взаимодействие с РФ. Ранее он с той же целью ездил в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты.
В Центральной Азии Розенберг вместе с эмиссарами министерства торговли США, коллегами из ЕС и Великобритании проведет встречи с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу в торговле и связанных с нею финансовых расчетах.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Катер швейцарской полиции на Женевском озере - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
G7 упрекнула Швейцарию из-за незакрытых лазеек в антироссийских санкциях
14 апреля, 22:21
 
СШАРоссияЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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