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Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 17.04.2023 (обновлено: 22:09 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865939697.html
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе - РИА Новости, 17.04.2023
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе
Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:53
2023-04-17T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
штурм (птрк)
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный пункт противника с техникой и боекомплектом в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения опорного пункта киевских силовиков, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видна работа ПТРК "Штурм". Первым же выстрелом машина уничтожает опорный пункт, в котором противник прятал технику и вооружение.
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донбасс
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60
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Уничтожение опорного пункта с техникой при помощи комплекса "Штурм"
Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанкового комплекса "Штурм" уничтожили опорный пункт с техникой и боекомплект противника в Донбассе - кадры с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости
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в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, штурм (птрк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Штурм (ПТРК)
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе

Бойцы ЗВО уничтожили опорный пункт противника с техникой и боекомплектом в Донбассе

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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный пункт противника с техникой и боекомплектом в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
«
"При помощи воздушной разведки обнаружили мощный укрепрайон противника с техникой и БК (боекомплектом – ред.). Цель уничтожена", - рассказал агентству военнослужащий ВС РФ.
Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения опорного пункта киевских силовиков, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видна работа ПТРК "Штурм". Первым же выстрелом машина уничтожает опорный пункт, в котором противник прятал технику и вооружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФШтурм (ПТРК)
 
 
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