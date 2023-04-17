https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865939697.html

Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе

Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе - РИА Новости, 17.04.2023

Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе

Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:53

2023-04-17T21:53

2023-04-17T22:09

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штурм (птрк)

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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный пункт противника с техникой и боекомплектом в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения опорного пункта киевских силовиков, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видна работа ПТРК "Штурм". Первым же выстрелом машина уничтожает опорный пункт, в котором противник прятал технику и вооружение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение опорного пункта с техникой при помощи комплекса "Штурм" Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанкового комплекса "Штурм" уничтожили опорный пункт с техникой и боекомплект противника в Донбассе - кадры с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости 2023-04-17T21:53 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, штурм (птрк)