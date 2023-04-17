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Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе - РИА Новости, 17.04.2023
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе
Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:53
2023-04-17T21:53
2023-04-17T22:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
штурм (птрк)
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи одного из лучших противотанковых комплексов (ПТРК) "Штурм" уничтожили опорный пункт противника с техникой и боекомплектом в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения опорного пункта киевских силовиков, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видна работа ПТРК "Штурм". Первым же выстрелом машина уничтожает опорный пункт, в котором противник прятал технику и вооружение.
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Уничтожение опорного пункта с техникой при помощи комплекса "Штурм"
Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанкового комплекса "Штурм" уничтожили опорный пункт с техникой и боекомплект противника в Донбассе - кадры с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости
2023-04-17T21:53
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, штурм (птрк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Штурм (ПТРК)
Российские военные уничтожили украинский опорный пункт в Донбассе
Бойцы ЗВО уничтожили опорный пункт противника с техникой и боекомплектом в Донбассе