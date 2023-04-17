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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865820700.html
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах - РИА Новости, 17.04.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:38
2023-04-17T14:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах

Российские авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 123 районах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", - говорится в сводке министерства.
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