https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865820700.html

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах - РИА Новости, 17.04.2023

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:38

2023-04-17T14:38

2023-04-17T14:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230417/pvo-1865820091.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность