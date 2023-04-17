https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865820700.html
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах - РИА Новости, 17.04.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:38
2023-04-17T14:38
2023-04-17T14:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 123 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230417/pvo-1865820091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 123 районах
Российские авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 123 районах