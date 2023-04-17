https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865819124.html

Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области

Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2023

Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области

В Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:34

2023-04-17T14:34

2023-04-17T14:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область