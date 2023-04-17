https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865819124.html
Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области
Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2023
Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области
В Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:34
2023-04-17T14:34
2023-04-17T14:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_f75766c9bba55961b5585a846e4af797.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_238:0:2687:1837_1920x0_80_0_0_f21768e4d378958e1fa725f84ac2fe55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские войска уничтожили украинские РЛС в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили украинские радиолокационные станции в Харьковской области