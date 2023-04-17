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Физик рассказал, чем грозит повышение активности Солнца
Физик рассказал, чем грозит повышение активности Солнца - РИА Новости, 17.04.2023
Физик рассказал, чем грозит повышение активности Солнца
В 2023-2024 годах солнечная активность достигнет очередного пика, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:10
2023-04-17T02:10
2023-04-17T02:10
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солнце
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В 2023-2024 годах солнечная активность достигнет очередного пика, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В интервью радио Sputnik он объяснил, как это может повлиять на здоровье человека.Активность Солнца повышается и снижается в определенном ритме, полный цикл ее подъема и спада длится одиннадцать лет. Эти изменения происходят постоянно, и прогнозировать их легко, отметил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В частности, солнечная активность достигнет максимальных значений в конце 2023 – начале 2024 года, пояснил он.В периоды высокой активности Солнца интенсивность ультрафиолетового излучения усиливается, и людям с чувствительной кожей следует заботиться о дополнительных мерах защиты, продолжил физик."Атмосфера в значительной степени гасит излучения Солнца, сюда проникает только очень узкая доля спектра, в частности, ультрафиолет, который вызывает загар. Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности", – предупредил Сергей Богачев.Кроме того, рост числа магнитных бурь и вспышек на Солнце может негативно сказываться на самочувствии людей, реагирующих на подобные явления, считает он."Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно", – уточнил Богачев.По его словам, пик солнечной активности, который ожидается в 2023-2024 годах, будет не слишком высоким."Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023-2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения", – добавил Сергей Богачев в интервью радио Sputnik.Цикличное повышение активности Солнца – это норма, а не аномалия, подчеркнул физик.
https://radiosputnik.ria.ru/20230323/pryschi-1859780907.html
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космос - риа наука, солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Солнце
Физик рассказал, чем грозит повышение активности Солнца
Физик Богачев предупредил о пике солнечной солнечной активности в 2024 году
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
В 2023-2024 годах солнечная активность достигнет очередного пика, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В интервью радио Sputnik он объяснил
, как это может повлиять на здоровье человека.
Активность Солнца повышается и снижается в определенном ритме, полный цикл ее подъема и спада длится одиннадцать лет. Эти изменения происходят постоянно, и прогнозировать их легко, отметил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В частности, солнечная активность достигнет максимальных значений в конце 2023 – начале 2024 года, пояснил он.
«
"Каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности – то есть много вспышек, много магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, и он легко прогнозируется. Предыдущий максимум был в 2012-2013 годах, соответственно, 2023-2024 годы должны быть годами активного Солнца. Скорее, даже 2024 год, по текущим прогнозам", – сказал Богачев.
В периоды высокой активности Солнца интенсивность ультрафиолетового излучения усиливается, и людям с чувствительной кожей следует заботиться о дополнительных мерах защиты, продолжил физик.
"Атмосфера в значительной степени гасит излучения Солнца, сюда проникает только очень узкая доля спектра, в частности, ультрафиолет, который вызывает загар. Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности", – предупредил Сергей Богачев.
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Кроме того, рост числа магнитных бурь и вспышек на Солнце может негативно сказываться на самочувствии людей, реагирующих на подобные явления, считает он.
"Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно", – уточнил Богачев.
По его словам, пик солнечной активности, который ожидается в 2023-2024 годах, будет не слишком высоким.
"Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023-2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения", – добавил Сергей Богачев в интервью радио Sputnik.
Цикличное повышение активности Солнца – это норма, а не аномалия, подчеркнул физик.
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