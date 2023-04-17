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Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023
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19:10 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sobaki-1865908009.html
Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных
Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023
Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих собак, заявил, что такое ЧП может повториться, если не... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:10
2023-04-17T19:10
собаки
оренбург
россия
оренбургская область
денис паслер
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
животные
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих собак, заявил, что такое ЧП может повториться, если не пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье. Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с животными. "И именно такое предложение еще в 2021 году мы направляли в правительство России. Вчерашняя трагедия в Оренбурге еще раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращенные на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая вчера потрясла всех нас, может повториться", - сказал губернатор области. По данным оренбургской мэрии, сегодня в городе обитают около 6 тысяч бездомных животных. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.
https://ria.ru/20230417/priyut-1865791177.html
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собаки, оренбург, россия, оренбургская область, денис паслер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, животные
Собаки, Оренбург, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Животные
Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных

Губернатор Оренбургской области Паслер поддержал пересмотр закона о бездомных животных

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих собак, заявил, что такое ЧП может повториться, если не пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье.
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Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с животными.
"И именно такое предложение еще в 2021 году мы направляли в правительство России. Вчерашняя трагедия в Оренбурге еще раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращенные на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая вчера потрясла всех нас, может повториться", - сказал губернатор области.
По данным оренбургской мэрии, сегодня в городе обитают около 6 тысяч бездомных животных.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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СобакиОренбургРоссияОренбургская областьДенис ПаслерСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЖивотные
 
 
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