Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных
Губернатор Оренбургской области Паслер поддержал пересмотр закона о бездомных животных
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
УФА, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих собак, заявил, что такое ЧП может повториться, если не пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье.
Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с животными.
"И именно такое предложение еще в 2021 году мы направляли в правительство России. Вчерашняя трагедия в Оренбурге еще раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращенные на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая вчера потрясла всех нас, может повториться", - сказал губернатор области.
По данным оренбургской мэрии, сегодня в городе обитают около 6 тысяч бездомных животных.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.