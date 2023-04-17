https://ria.ru/20230417/sobaki-1865908009.html

Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных

Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023

Оренбургский губернатор поддержал пересмотр закона о бездомных животных

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих собак, заявил, что такое ЧП может повториться, если не... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:10

2023-04-17T19:10

2023-04-17T19:10

собаки

оренбург

россия

оренбургская область

денис паслер

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463107_0:100:1200:776_1920x0_80_0_0_5b05532e2cb5d849a6ca0f45dca99948.jpg

УФА, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих собак, заявил, что такое ЧП может повториться, если не пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье. Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с животными. "И именно такое предложение еще в 2021 году мы направляли в правительство России. Вчерашняя трагедия в Оренбурге еще раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращенные на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая вчера потрясла всех нас, может повториться", - сказал губернатор области. По данным оренбургской мэрии, сегодня в городе обитают около 6 тысяч бездомных животных. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.

https://ria.ru/20230417/priyut-1865791177.html

https://ria.ru/20230417/sobaki-1865817084.html

оренбург

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

собаки, оренбург, россия, оренбургская область, денис паслер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, животные