https://ria.ru/20230417/sobaki-1865817084.html

В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку

В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку - РИА Новости, 17.04.2023

В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку

Пожилая женщина, на которую, с ее слов, напали уличные собаки в Астрахани, госпитализирована с раной ноги, кровотечением и переломом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:28

2023-04-17T14:28

2023-04-17T14:28

происшествия

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожилая женщина, на которую, с ее слов, напали уличные собаки в Астрахани, госпитализирована с раной ноги, кровотечением и переломом, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава. По его словам, пожилая женщина поступила в больницу на выходных с "обширной укушенной раной левой голени, кровотечением, геморрагическим шоком II степени и закрытым перелом лучевой кости". "Со слов женщины, ее укусили уличные собаки, когда она шла в магазин", - сказал собеседник агентства. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится на стационарном лечении. Это не первый в регионе случай нападения бродячих собак на людей. Так, в марте текущего года в городе были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 44-летней женщины с "рвано-укушенными ранами" - предположительно, их загрызли бродячие псы. Следователи организовали по данным фактам проверки.

https://ria.ru/20230417/priyut-1865791177.html

астрахань

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань