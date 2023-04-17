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В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку
В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку - РИА Новости, 17.04.2023
В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку
Пожилая женщина, на которую, с ее слов, напали уличные собаки в Астрахани, госпитализирована с раной ноги, кровотечением и переломом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:28
2023-04-17T14:28
2023-04-17T14:28
происшествия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожилая женщина, на которую, с ее слов, напали уличные собаки в Астрахани, госпитализирована с раной ноги, кровотечением и переломом, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава. По его словам, пожилая женщина поступила в больницу на выходных с "обширной укушенной раной левой голени, кровотечением, геморрагическим шоком II степени и закрытым перелом лучевой кости". "Со слов женщины, ее укусили уличные собаки, когда она шла в магазин", - сказал собеседник агентства. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится на стационарном лечении. Это не первый в регионе случай нападения бродячих собак на людей. Так, в марте текущего года в городе были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 44-летней женщины с "рвано-укушенными ранами" - предположительно, их загрызли бродячие псы. Следователи организовали по данным фактам проверки.
https://ria.ru/20230417/priyut-1865791177.html
астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань
В Астрахани стая бродячих собак покусала пенсионерку
В Астрахани пенсионерку госпитализировали после нападения стаи бродячих собак
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожилая женщина, на которую, с ее слов, напали уличные собаки в Астрахани, госпитализирована с раной ноги, кровотечением и переломом, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.
По его словам, пожилая женщина поступила в больницу на выходных с "обширной укушенной раной левой голени, кровотечением, геморрагическим шоком II степени и закрытым перелом лучевой кости".
"Со слов женщины, ее укусили уличные собаки, когда она шла в магазин", - сказал собеседник агентства. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится на стационарном лечении.
Это не первый в регионе случай нападения бродячих собак на людей. Так, в марте текущего года в городе были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 44-летней женщины с "рвано-укушенными ранами" - предположительно, их загрызли бродячие псы. Следователи организовали по данным фактам проверки.
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