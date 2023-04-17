https://ria.ru/20230417/sobaki-1865784807.html

Мэрия Оренбурга предложит изменить закон о бездомных собаках после ЧП

Мэрия Оренбурга предложит изменить закон о бездомных собаках после ЧП - РИА Новости, 17.04.2023

Мэрия Оренбурга предложит изменить закон о бездомных собаках после ЧП

Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил своей администрации подготовить законодательную инициативу по отлову бездомных животных после ЧП с ребенком, которого... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:40

2023-04-17T12:40

2023-04-17T12:53

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

оренбургская область

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УФА, 17 апр - РИА Новости. Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил своей администрации подготовить законодательную инициативу по отлову бездомных животных после ЧП с ребенком, которого загрызли собаки, сообщает мэрия города. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. "Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания - таковы требования федерального законодательства. Однако это не решает проблему по существу. Собака не становится лояльной и доброй, она так же хочет есть и борется за пропитание", - приводит мэрия слова главы Оренбурга. По словам Салмина, стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но процесс идет очень медленно. "Закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены", - отметил оренбургский мэр. Ранее областные власти направляли федеральным властям инициативы о введении обязательной регистрации и учета домашних животных, ответственности хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу, критериях определения степени агрессивности собак. Также, предлагали усыплять животных с немотивированной агрессией. "До настоящего времени все инициативы не были рассмотрены положительно. Глава города поставил задачу подготовить очередное обращение и законодательную инициативу", - заявили в администрации Оренбурга. По данным мэрии, в 2023 году на отлов и стерилизацию бездомных животных Оренбургу выделено 2,5 миллиона рублей из областного бюджета. На эту сумму муниципалитет заключил три контракта. На территории города по этим контрактам отловили 190 собак. "В настоящее время контракты почти исполнены. Численность бродячих собак, обитающих на территории города, составляет более 6 тысяч. В министерство сельского хозяйства было направлено письмо с просьбой дополнительно выделить 5 миллионов рублей на отлов и стерилизацию животных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

https://ria.ru/20230327/sobaki-1860957778.html

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, оренбургская область