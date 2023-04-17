https://ria.ru/20230417/sobaka-1865730692.html
В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки
В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки - РИА Новости, 17.04.2023
В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки
Полицейские разбираются в инциденте в селе под Уфой, где мужчина зарубил лопатой соседскую собаку, которая загрызла его кур, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:02
2023-04-17T09:02
2023-04-17T11:20
происшествия
уфа
иглинский район
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УФА, 17 апр — РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте в селе под Уфой, где мужчина зарубил лопатой соседскую собаку, которая загрызла его кур, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Инцидент произошел в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. По данным местных СМИ, собака и раньше сбегала из вольера и нападала на соседских домашних птиц.
https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html
уфа
иглинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, иглинский район
Происшествия, Уфа, Иглинский район
В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки
В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки из-за того, что животное загрызло его кур