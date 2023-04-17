https://ria.ru/20230417/sobaka-1865730692.html

В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки

В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки - РИА Новости, 17.04.2023

В башкирском селе мужчина зарубил хаски соседки

Полицейские разбираются в инциденте в селе под Уфой, где мужчина зарубил лопатой соседскую собаку, которая загрызла его кур, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:02

2023-04-17T09:02

2023-04-17T11:20

происшествия

уфа

иглинский район

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УФА, 17 апр — РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте в селе под Уфой, где мужчина зарубил лопатой соседскую собаку, которая загрызла его кур, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Инцидент произошел в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. По данным местных СМИ, собака и раньше сбегала из вольера и нападала на соседских домашних птиц.

https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html

уфа

иглинский район

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, иглинский район