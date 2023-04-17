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В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 17.04.2023 (обновлено: 11:07 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html
В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО
В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО - РИА Новости, 17.04.2023
В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО
В Запорожской области у бывшего украинского пограничника нашли схрон патронов натовского калибра с экспансивными пулями, сообщил представитель... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:24
2023-04-17T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
бердянск
нато
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. В Запорожской области у бывшего украинского пограничника нашли схрон патронов натовского калибра с экспансивными пулями, сообщил представитель правоохранительных органов. "В Бердянске в гараже бежавшего военнослужащего Пограничной службы Украины изъяли разрывные патроны .308 Win, подходящие под любое оружие стран альянса. Военный хранил в гараже часть ввозимых в страну натовских боеприпасов", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что применение таких боеприпасов на поле боя запрещено Женевской конвенцией. "В тайнике также найдена форма с нашивкой стран-участниц НАТО, что, возможно, указывает на присутствие их военных в порту Бердянска в момент отгрузки", — добавил силовик.Помимо этого, в гараже нашли таможенные документы, свидетельствующие о поставках неких наркотических средств на Украину из стран НАТО. Каких именно — не уточняется.
https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html
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безопасность, россия, украина, запорожская область, бердянск, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Бердянск, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО

В Бердянске в гараже бывшего пограничника нашли схрон с экспансивными патронами НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. В Запорожской области у бывшего украинского пограничника нашли схрон патронов натовского калибра с экспансивными пулями, сообщил представитель правоохранительных органов.
"В Бердянске в гараже бежавшего военнослужащего Пограничной службы Украины изъяли разрывные патроны .308 Win, подходящие под любое оружие стран альянса. Военный хранил в гараже часть ввозимых в страну натовских боеприпасов", — сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что применение таких боеприпасов на поле боя запрещено Женевской конвенцией.
"В тайнике также найдена форма с нашивкой стран-участниц НАТО, что, возможно, указывает на присутствие их военных в порту Бердянска в момент отгрузки", — добавил силовик.
Помимо этого, в гараже нашли таможенные документы, свидетельствующие о поставках неких наркотических средств на Украину из стран НАТО. Каких именно — не уточняется.
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