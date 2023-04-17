https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html

В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО

В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО - РИА Новости, 17.04.2023

В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО

В Запорожской области у бывшего украинского пограничника нашли схрон патронов натовского калибра с экспансивными пулями, сообщил представитель... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:24

2023-04-17T10:24

2023-04-17T11:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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бердянск

нато

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. В Запорожской области у бывшего украинского пограничника нашли схрон патронов натовского калибра с экспансивными пулями, сообщил представитель правоохранительных органов. "В Бердянске в гараже бежавшего военнослужащего Пограничной службы Украины изъяли разрывные патроны .308 Win, подходящие под любое оружие стран альянса. Военный хранил в гараже часть ввозимых в страну натовских боеприпасов", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что применение таких боеприпасов на поле боя запрещено Женевской конвенцией. "В тайнике также найдена форма с нашивкой стран-участниц НАТО, что, возможно, указывает на присутствие их военных в порту Бердянска в момент отгрузки", — добавил силовик.Помимо этого, в гараже нашли таможенные документы, свидетельствующие о поставках неких наркотических средств на Украину из стран НАТО. Каких именно — не уточняется.

https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html

https://ria.ru/20230402/terroristy-1862419072.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожская область, бердянск, нато, ситуация в днр и лнр