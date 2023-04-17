https://ria.ru/20230417/shkola-1865909821.html

В Рязанской области откроется флагманская школа

В Рязанской области откроется флагманская школа - РИА Новости, 17.04.2023

В Рязанской области откроется флагманская школа

Флагманская школа на 800 мест откроется в Рязанской области в 2025 году, она станет площадкой для роста талантливых учеников и педагогов, внедрения лучших... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:18

2023-04-17T19:18

2023-04-17T19:18

рязанская область

россия

рязанская область

павел малков

школа

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РЯЗАНЬ, 17 апр – РИА Новости. Флагманская школа на 800 мест откроется в Рязанской области в 2025 году, она станет площадкой для роста талантливых учеников и педагогов, внедрения лучших образовательных практик, сообщил губернатор Павел Малков. По данным пресс-службы правительства региона, в понедельник в Рязани состоялось совещание по вопросам развития сферы образования и реализации пилотного проекта по созданию флагманских школ с передовыми технологиями и методиками обучения. Его провели министр просвещения России Сергей Кравцов и помощник президента РФ Максим Орешкин. На совещании главы субъектов РФ – участников проекта доложили о готовности к этой работе. "Работать в таком важном проекте по поручению президента России – большая честь и серьезная ответственность. Мы не подведем. Стоит задача создать школу с передовыми технологиями и методами обучения. В нашем регионе и в стране в целом одаренных школьников очень много. И для их всестороннего развития должны быть все необходимые условия. Возможности в этой флагманской школе колоссальные. Она будет отличной площадкой для роста талантливых учеников и педагогов, для внедрения лучших образовательных практик. Это будет важный методический центр для остальных школ региона", - цитирует Малкова его пресс-служба. Отмечается, что планируемая мощность образовательного комплекса составит 800 мест. В 2025 году запланировано сдать школу в эксплуатацию. Обучение будет вестись по физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному направлениям. "Рязанская область определена одним из пилотных регионов, где будет реализовываться проект по строительству школы мирового уровня. Проведена большая подготовительная работа министерством просвещения и губернаторами. Сегодня нужно переходить уже в активную фазу. Важно, чтобы все вопросы были отработаны для того, чтобы проект успешно реализовывался", - приведены в сообщении слова Орешкина. По словам Кравцова, определены шесть пилотных регионов, где будут строить флагманские школы. "Благодаря поддержке президента России реализуются широкомасштабные проекты по развитию образования, в том числе программа капитального ремонта общеобразовательных школ, проект "Профессионалитет". Наша главная задача – создать единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник вне зависимости от того, где он обучался, имел возможность получать качественное образование. Также в нашей стране есть дети, которые хотят получать более глубокие знания. Используя лучший отечественный опыт, будем создавать в соответствии с поручением президента России такие флагманские школы", - сказал глава Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864865200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, рязанская область, павел малков, школа, дети