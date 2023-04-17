Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку
Глава Минобороны Турции Акар обсудит с вице-премьером Украины Кубраковым зерновую сделку
Анкара, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Вице-премьер Украины Александр Кубраков посетит во вторник Турцию, стороны обсудят "зерновую сделку", сообщает турецкое минобороны.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.
"По приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления и министр инфраструктуры Александр Кубраков завтра посетит Турцию. Министр Акар и министр Кубраков встретятся в Кайсери", - сообщило турецкое военное ведомство.
На встрече будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности, зерновая инициатива, созданная с учетом инициатив Турции.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".