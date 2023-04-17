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Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку - РИА Новости, 17.04.2023
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17:56 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sdelka-1865883264.html
Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку
Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку - РИА Новости, 17.04.2023
Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку
Вице-премьер Украины Александр Кубраков посетит во вторник Турцию, стороны обсудят "зерновую сделку", сообщает турецкое минобороны. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:56
2023-04-17T17:56
оон
хулуси акар
антониу гутерреш
турция
украина
в мире
экономика
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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Вице-премьер Украины Александр Кубраков посетит во вторник Турцию, стороны обсудят "зерновую сделку", сообщает турецкое минобороны. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения. "По приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления и министр инфраструктуры Александр Кубраков завтра посетит Турцию. Министр Акар и министр Кубраков встретятся в Кайсери", - сообщило турецкое военное ведомство. На встрече будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности, зерновая инициатива, созданная с учетом инициатив Турции. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230417/zerno-1865791800.html
https://ria.ru/20230412/sdelka-1864748997.html
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оон, хулуси акар, антониу гутерреш, турция, украина, в мире, экономика
ООН, Хулуси Акар, Антониу Гутерреш, Турция, Украина, В мире, Экономика
Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку

Глава Минобороны Турции Акар обсудит с вице-премьером Украины Кубраковым зерновую сделку

© Fotolia / SheftimeАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Fotolia / Sheftime
Анкара, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Вице-премьер Украины Александр Кубраков посетит во вторник Турцию, стороны обсудят "зерновую сделку", сообщает турецкое минобороны.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными
Вчера, 13:02
"По приглашению министра национальной обороны Хулуси Акара вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления и министр инфраструктуры Александр Кубраков завтра посетит Турцию. Министр Акар и министр Кубраков встретятся в Кайсери", - сообщило турецкое военное ведомство.
На встрече будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности, зерновая инициатива, созданная с учетом инициатив Турции.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки
12 апреля, 12:48
 
ООНХулуси АкарАнтониу ГутеррешТурцияУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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