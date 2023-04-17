https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html
В Кремле не стали комментировать передачу Сапеги России
В Кремле не стали комментировать передачу Сапеги России - РИА Новости, 17.04.2023
В Кремле не стали комментировать передачу Сапеги России
Кремль не занимается темой передачи в РФ осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:08
2023-04-17T13:08
2023-04-17T13:08
россия
белоруссия
софия сапега
дмитрий песков
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кремль не занимается темой передачи в РФ осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания. "Это не вопрос для администрации президента. Мы не занимаемся непосредственно этой темой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда Сапега может вернуться и что в дальнейшем на территории России ждет девушку. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230412/sapega-1864716055.html
https://ria.ru/20230403/sapega-1862642146.html
https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, софия сапега, дмитрий песков, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta
Россия, Белоруссия, София Сапега, Дмитрий Песков, В мире, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
В Кремле не стали комментировать передачу Сапеги России
Песков заявил, что Кремль не занимается темой передачи из Белоруссии россиянки Сапеги
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кремль не занимается темой передачи в РФ осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания.
Сапега не жалуется на здоровье и условия заключения, сообщил дипломат
"Это не вопрос для администрации президента. Мы не занимаемся непосредственно этой темой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда Сапега может вернуться и что в дальнейшем на территории России ждет девушку.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко
с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии
Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair
, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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