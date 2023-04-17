https://ria.ru/20230417/sanktsii-1865844393.html

Новое правительство Эстонии планирует ужесточить антироссийские санкции

Новое правительство Эстонии планирует ужесточить антироссийские санкции - РИА Новости, 17.04.2023

Новое правительство Эстонии планирует ужесточить антироссийские санкции

Новое правительство Эстонии, которое в понедельник официально приступило к работе, планирует увеличить военные расходы до 3% от ВВП, ужесточить санкции против... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:02

2023-04-17T16:02

2023-04-17T16:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. Новое правительство Эстонии, которое в понедельник официально приступило к работе, планирует увеличить военные расходы до 3% от ВВП, ужесточить санкции против России и повысить ряд налогов, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Согласно коалиционному договору, на оборонные расходы будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников. Основными направлениями развития Сил обороны станет развитие средств многоуровневой противовоздушной обороны (включая защиту от беспилотников), ракетных систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов",- говорится в сообщении. Кроме того, будут приняты меры поддержки эстонской оборонной промышленности и создан промышленный парк для производства боеприпасов, оружия и беспилотников. Также будет создано подразделение киберобороны и подразделение быстрого реагирования для действий в информационном пространстве, отмечается в договоре. Эстония намерена призвать к увеличению военных расходов стран НАТО до 2,5% ВВП, работать над тем, чтобы союзники по НАТО развернули в Эстонии современные системы вооружений и увеличили количество размещенного военного снаряжения и боеприпасов. "Эстония будет выступать за ужесточение санкций против России в Европейском союзе и поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном плане, выступая за ее принятие в НАТО, а также поддерживая скорейшее начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС", - приводит приводит пресс-служба фрагмент договора. В коалиционном договоре также отмечается, что в сфере внешней политики Эстония будет поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза и НАТО, а также развивать всестороннее сотрудничество с США как со стратегическим партнером. Правительство продолжит курс на ликвидацию русской школы, перевод основного, общего и профессионального образование на эстонский язык. Кабмин также планирует разработать юридическую основу для приостановки избирательного права проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах. Коалиционный договор предусматривает повышение налога с оборота на 2% с 1 января 2024 года и подоходного налога с физических лиц также на 2% с 1 января 2025 года. Кроме того, с 2024 года будет введен налог на автомобили, его размер еще не определен.

https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html

https://ria.ru/20230410/yaponiya-1864142427.html

https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html

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в мире, эстония, россия, украина, евросоюз, нато