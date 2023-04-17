https://ria.ru/20230417/sanktsii-1865714704.html

В США назвали самый грандиозный просчет Запада в отношении России

В США назвали самый грандиозный просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 17.04.2023

В США назвали самый грандиозный просчет Запада в отношении России

Санкции против России из-за конфликта на Украине оказались самым грандиозным просчетом Запада за всю историю, об этом говорится в статье в American Thinker. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T01:27

2023-04-17T01:27

2023-04-17T01:27

россия

украина

африка

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Санкции против России из-за конфликта на Украине оказались самым грандиозным просчетом Запада за всю историю, об этом говорится в статье в American Thinker."Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза", - пишут авторы статьи.Статистические данные, отмечается в материале, говорят о том, что, пока западные страны будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США.Одновременно с этим, констатировали авторы, Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.Растет и дипломатический авторитет России, особенно в Африке и Азии. Западные страны, дискредитированные колониализмом прошлого и политикой настоящего, теряют влияние на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке, и эти регионы стремятся к сотрудничеству с более надежным партнером – Россией. Особенно выделяется одна из лидирующих ролей России в таких влиятельных организациях, как Шанхайская организация сотрудничества и группа БРИКС.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865199870.html

https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html

россия

украина

африка

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россия, украина, африка, владимир путин, брикс