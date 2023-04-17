https://ria.ru/20230417/samolet-1865860353.html

В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси

В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси - РИА Новости, 17.04.2023

В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси

Шасси сломалось у самолёта L-410 при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:56

2023-04-17T16:56

2023-04-17T18:34

происшествия

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шасси сломалось у самолёта L-410 при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. "Установлено, что 17 апреля 2023 года около 18 часов 30 минут по местному времени (12.30 мск – ред.) самолёт L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в городе Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси у воздушного судна. На борту самолета находись пять членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК проводит доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году. L-410 предназначен для перевозки 19 пассажиров, груза или для других специфических целей.

https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), l-410, республика саха (якутия)