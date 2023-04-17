В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси
В Якутске у самолета L-410 при взлете сломалось шасси, никто не пострадал
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шасси сломалось у самолёта L-410 при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Установлено, что 17 апреля 2023 года около 18 часов 30 минут по местному времени (12.30 мск – ред.) самолёт L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в городе Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси у воздушного судна. На борту самолета находись пять членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК проводит доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
Самолет L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году. L-410 предназначен для перевозки 19 пассажиров, груза или для других специфических целей.