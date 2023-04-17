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В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси - РИА Новости, 17.04.2023
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16:56 17.04.2023 (обновлено: 18:34 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/samolet-1865860353.html
В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси
В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси - РИА Новости, 17.04.2023
В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси
Шасси сломалось у самолёта L-410 при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:56
2023-04-17T18:34
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шасси сломалось у самолёта L-410 при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. "Установлено, что 17 апреля 2023 года около 18 часов 30 минут по местному времени (12.30 мск – ред.) самолёт L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в городе Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси у воздушного судна. На борту самолета находись пять членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК проводит доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году. L-410 предназначен для перевозки 19 пассажиров, груза или для других специфических целей.
https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), l-410, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), L-410, Республика Саха (Якутия)
В Якутске у самолета при взлете сломалось шасси

В Якутске у самолета L-410 при взлете сломалось шасси, никто не пострадал

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шасси сломалось у самолёта L-410 при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Установлено, что 17 апреля 2023 года около 18 часов 30 минут по местному времени (12.30 мск – ред.) самолёт L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в городе Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси у воздушного судна. На борту самолета находись пять членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК проводит доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
Самолет L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году. L-410 предназначен для перевозки 19 пассажиров, груза или для других специфических целей.
Самолёт выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40, совершил столкновение с птицами - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами
4 апреля, 09:03
 
ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)L-410Республика Саха (Якутия)
 
 
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