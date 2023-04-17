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Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения - РИА Новости, 17.04.2023
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04:35 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/samolet-1865719840.html
Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения
Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения - РИА Новости, 17.04.2023
Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения
Главы МИД Японии и Италии Ёсимаса Хаяси и Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений, РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T04:35
2023-04-17T04:35
в мире
япония
есимаса хаяси
антонио таяни
g7
евросоюз
eurofighter typhoon
оон
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД Японии и Италии Ёсимаса Хаяси и Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений, совместное создание истребителя нового поколения и копродукцию фильмов, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии. В декабре правительства Японии, Великобритании и Италии договорились о запуске Программы глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. В марте в Токио состоялась первая встреча министров иностранных дел трех стран. Как ожидается, Япония, Великобритания и Италия в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 – к непосредственной разработке истребителя. Ранее сообщалось, что основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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в мире, япония, есимаса хаяси, антонио таяни, g7, евросоюз, eurofighter typhoon, оон, италия, великобритания
В мире, Япония, Есимаса Хаяси, Антонио Таяни, G7, Евросоюз, Eurofighter Typhoon, ООН, Италия, Великобритания
Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения

Главы МИД Японии и Италии обсудили совместное создание истребителя нового поколения

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД Японии и Италии Ёсимаса Хаяси и Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений, совместное создание истребителя нового поколения и копродукцию фильмов, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии.
«
"Министр Хаяси, коснувшись совместной разработки истребителя следующего поколения, выразил надежду на продвижение сотрудничества в области безопасности. Главы МИД пришли к единому мнению о дальнейшем сотрудничестве для подписания соглашения о совместном создании фильмов. Министр Хаяси вновь обратился с призывом к сотрудничеству в деле скорейшей отмены ограничений на поставку в ЕС японских продуктов", - говорится в сообщении МИД.
В декабре правительства Японии, Великобритании и Италии договорились о запуске Программы глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. В марте в Токио состоялась первая встреча министров иностранных дел трех стран.
Как ожидается, Япония, Великобритания и Италия в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 – к непосредственной разработке истребителя. Ранее сообщалось, что основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Премьер-министр Италии Марио Драги во время итоговой пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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В миреЯпонияЕсимаса ХаясиАнтонио ТаяниG7ЕвросоюзEurofighter TyphoonООНИталияВеликобритания
 
 
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