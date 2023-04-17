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Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения

Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения - РИА Новости, 17.04.2023

Главы МИД Италии и Японии обсудили создание истребителя нового поколения

Главы МИД Японии и Италии Ёсимаса Хаяси и Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений, РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T04:35

2023-04-17T04:35

2023-04-17T04:35

в мире

япония

есимаса хаяси

антонио таяни

g7

евросоюз

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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД Японии и Италии Ёсимаса Хаяси и Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений, совместное создание истребителя нового поколения и копродукцию фильмов, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии. В декабре правительства Японии, Великобритании и Италии договорились о запуске Программы глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. В марте в Токио состоялась первая встреча министров иностранных дел трех стран. Как ожидается, Япония, Великобритания и Италия в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 – к непосредственной разработке истребителя. Ранее сообщалось, что основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

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в мире, япония, есимаса хаяси, антонио таяни, g7, евросоюз, eurofighter typhoon, оон, италия, великобритания