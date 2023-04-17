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Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет - РИА Новости, 17.04.2023
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13:21 17.04.2023 (обновлено: 13:33 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет - РИА Новости, 17.04.2023
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет
Состояние здоровья находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое, он превратился "в скелет", заявила журналистам в понедельник его РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:21
2023-04-17T13:33
в мире
грузия
михаил саакашвили
гиули аласания
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ТБИЛИСИ, 17 апр - РИА Новости. Состояние здоровья находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое, он превратился "в скелет", заявила журналистам в понедельник его мать Гиули Аласания. "Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как 100-летний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пишу", - заявила Аласания. Она напомнила, что защита Саакашвили подала иск в Страсбургский суд по правам человека после отказа грузинских судов отсрочить тюремное наказание экс-президенту и направить его на лечение за границу. Аласания не знает, какой срок требуется Европейскому суду для рассмотрения иска. "Иск подразумевает дать возможность Саакашвили пройти лечение и поправить свое здоровье", - добавила она. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230407/saakashvili-1863707509.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, гиули аласания
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Гиули Аласания
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет

Мать Саакашвили заявила, что состояние ее сына тяжелое и он превратился в скелет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 апр - РИА Новости. Состояние здоровья находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое, он превратился "в скелет", заявила журналистам в понедельник его мать Гиули Аласания.
"Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как 100-летний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пишу", - заявила Аласания.
Она напомнила, что защита Саакашвили подала иск в Страсбургский суд по правам человека после отказа грузинских судов отсрочить тюремное наказание экс-президенту и направить его на лечение за границу. Аласания не знает, какой срок требуется Европейскому суду для рассмотрения иска.
"Иск подразумевает дать возможность Саакашвили пройти лечение и поправить свое здоровье", - добавила она.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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