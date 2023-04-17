https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html

Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет

Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет - РИА Новости, 17.04.2023

Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет

Состояние здоровья находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое, он превратился "в скелет", заявила журналистам в понедельник его РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:21

2023-04-17T13:21

2023-04-17T13:33

в мире

грузия

михаил саакашвили

гиули аласания

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ТБИЛИСИ, 17 апр - РИА Новости. Состояние здоровья находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое, он превратился "в скелет", заявила журналистам в понедельник его мать Гиули Аласания. "Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как 100-летний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пишу", - заявила Аласания. Она напомнила, что защита Саакашвили подала иск в Страсбургский суд по правам человека после отказа грузинских судов отсрочить тюремное наказание экс-президенту и направить его на лечение за границу. Аласания не знает, какой срок требуется Европейскому суду для рассмотрения иска. "Иск подразумевает дать возможность Саакашвили пройти лечение и поправить свое здоровье", - добавила она. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230407/saakashvili-1863707509.html

грузия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, михаил саакашвили, гиули аласания