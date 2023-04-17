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ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.04.2023
ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:34
2023-04-17T14:34
2023-04-17T14:42
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили свыше 55 военных ВСУ на Херсонском направлении