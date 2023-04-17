https://ria.ru/20230417/rossiya-1865819227.html

ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.04.2023

ВС России уничтожили свыше 55 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:34

2023-04-17T14:34

2023-04-17T14:42

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сша, россия, ситуация в днр и лнр