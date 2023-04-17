https://ria.ru/20230417/rossiya-1865742874.html

Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД

Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 17.04.2023

Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:15

2023-04-17T10:15

2023-04-17T10:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

михаил галузин

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату."В свою очередь, Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений", - сказал он в ходе экспертного семинара "Украина между Россией и Западом"."Нынешние украинские власти уничтожают все, что каким-либо образом связывало наши страны", - добавил дипломат. "По их инициативе переписаны учебники истории, запрещены литературные и музыкальные произведения, уничтожены памятники, объекты культуры, были прекращены контакты между представителями академических кругов, что лишило ученых возможности обмениваться опытом, проводить совместные научные исследования, дискуссии, в том числе исторического плана", - отметил Галузин.

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Кирилл Волков

россия, украина, нато, михаил галузин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр