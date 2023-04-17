https://ria.ru/20230417/rossiya-1865742874.html
Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД
Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 17.04.2023
Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:15
2023-04-17T10:15
2023-04-17T10:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
михаил галузин
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату."В свою очередь, Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений", - сказал он в ходе экспертного семинара "Украина между Россией и Западом"."Нынешние украинские власти уничтожают все, что каким-либо образом связывало наши страны", - добавил дипломат. "По их инициативе переписаны учебники истории, запрещены литературные и музыкальные произведения, уничтожены памятники, объекты культуры, были прекращены контакты между представителями академических кругов, что лишило ученых возможности обмениваться опытом, проводить совместные научные исследования, дискуссии, в том числе исторического плана", - отметил Галузин.
https://ria.ru/20230415/poslanie-1865563141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато, михаил галузин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Михаил Галузин, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия практически в одиночку противостоит Украине и НАТО, заявил МИД
Замглавы МИД Галузин: Россия почти в одиночку противостоит конгломерату Украины и НАТО
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату.
"В свою очередь, Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений", - сказал он в ходе экспертного семинара "Украина между Россией и Западом".
"Нынешние украинские власти уничтожают все, что каким-либо образом связывало наши страны", - добавил дипломат.
"По их инициативе переписаны учебники истории, запрещены литературные и музыкальные произведения, уничтожены памятники, объекты культуры, были прекращены контакты между представителями академических кругов, что лишило ученых возможности обмениваться опытом, проводить совместные научные исследования, дискуссии, в том числе исторического плана", - отметил Галузин.
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