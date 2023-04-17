https://ria.ru/20230417/roditeli-1865824705.html
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве - РИА Новости, 17.04.2023
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве
Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:56
2023-04-17T14:56
2023-04-17T15:02
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки к проекту, процедура установления генетического родства после принятия постановления станет обязательным этапом программы суррогатного материнства. Разработанный порядок определяет правила и условия установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери. Генетические исследования будут проводиться по заявлению потенциальных родителей и при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка, не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка, отмечается в проекте.
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html
https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве
Родителей могут обязать подтверждать родство с выношенным суррогатной матерью ребенком
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать, соответствующий проект постановления
правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемый Порядок установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе.
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Как следует из пояснительной записки к проекту, процедура установления генетического родства после принятия постановления станет обязательным этапом программы суррогатного материнства.
Разработанный порядок определяет правила и условия установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери.
Генетические исследования будут проводиться по заявлению потенциальных родителей и при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка, не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка, отмечается в проекте.
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