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Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве - РИА Новости, 17.04.2023
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14:56 17.04.2023 (обновлено: 15:02 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/roditeli-1865824705.html
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве - РИА Новости, 17.04.2023
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве
Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:56
2023-04-17T15:02
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки к проекту, процедура установления генетического родства после принятия постановления станет обязательным этапом программы суррогатного материнства. Разработанный порядок определяет правила и условия установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери. Генетические исследования будут проводиться по заявлению потенциальных родителей и при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка, не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка, отмечается в проекте.
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html
https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве

Родителей могут обязать подтверждать родство с выношенным суррогатной матерью ребенком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦентр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемый Порядок установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе.
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15 марта, 16:15
Как следует из пояснительной записки к проекту, процедура установления генетического родства после принятия постановления станет обязательным этапом программы суррогатного материнства.
Разработанный порядок определяет правила и условия установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери.
Генетические исследования будут проводиться по заявлению потенциальных родителей и при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка, не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка, отмечается в проекте.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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