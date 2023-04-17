https://ria.ru/20230417/roditeli-1865824705.html

Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве

Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве - РИА Новости, 17.04.2023

Родителей хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве

Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:56

2023-04-17T14:56

2023-04-17T15:02

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки к проекту, процедура установления генетического родства после принятия постановления станет обязательным этапом программы суррогатного материнства. Разработанный порядок определяет правила и условия установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери. Генетические исследования будут проводиться по заявлению потенциальных родителей и при наличии информированного добровольного согласия суррогатной матери на забор биологического материала у ребенка, не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка, отмечается в проекте.

https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html

https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)