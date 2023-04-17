https://ria.ru/20230417/reznikov-1865793100.html
Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ
Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023
Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ
Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиниться в Twitter за сравнение потерь ВСУ с числом погибших при землетрясении в Турции. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:04
2023-04-17T13:04
2023-04-17T14:32
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вооруженные силы украины
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кахраманмараш
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиниться в Twitter за сравнение потерь ВСУ с числом погибших при землетрясении в Турции."Я искренне прошу прощения у всех жителей Украины и Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу", — написал чиновник.До этого Резников заявил изданию, что потери Украины во время боевых действий меньше, чем число погибших в результате событий в Турции.В начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Подземные толчки ощущались в 11 турецких провинциях и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230417/ministr-1865716162.html
https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ
Резников извинился за сравнение потерь Украины с жертвами землетрясения в Турции