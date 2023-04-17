https://ria.ru/20230417/reznikov-1865793100.html

Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ

Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023

Министр обороны Украины опозорился из-за скандальной фразы о потерях ВСУ

Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиниться в Twitter за сравнение потерь ВСУ с числом погибших при землетрясении в Турции. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:04

2023-04-17T13:04

2023-04-17T14:32

в мире

турция

украина

сирия

алексей резников

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

кахраманмараш

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиниться в Twitter за сравнение потерь ВСУ с числом погибших при землетрясении в Турции."Я искренне прошу прощения у всех жителей Украины и Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу", — написал чиновник.До этого Резников заявил изданию, что потери Украины во время боевых действий меньше, чем число погибших в результате событий в Турции.В начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Подземные толчки ощущались в 11 турецких провинциях и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230417/ministr-1865716162.html

https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html

турция

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, турция, украина, сирия, алексей резников, вооруженные силы украины, кахраманмараш