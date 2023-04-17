https://ria.ru/20230417/rezerv-1865723164.html

Россия сохранила четвертое место по международным резервам

Россия сохранила четвертое место по международным резервам - РИА Новости, 17.04.2023

Россия сохранила четвертое место по международным резервам

Россия сохранила за собой четвертое место по международным резервам, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:30

2023-04-17T06:30

2023-04-17T15:51

китай

япония

швейцария

экономика

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия сохранила за собой четвертое место по международным резервам, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков. Национальные регуляторы вновь стали уменьшать золотовалютные резервы. Запасы ЦБ стран мира по итогам февраля сократились на 276,4 миллиарда долларов — до 12,852 триллиона долларов. До этого три месяца показатель рос: в ноябре — на 356,5 миллиарда долларов, в декабре — на 193,1 миллиарда долларов, а в январе — на 148,7 миллиарда долларов.Сильнее всего в конце зимы сократили резервы Китай (на 56,6 миллиарда долларов), Швейцария (на 31,9 миллиарда долларов) и Франция (на 24,3 миллиарда долларов). Существенно сократили вложения в золотовалютные резервы Япония (на 24,2 миллиарда долларов) и Россия (на 22,8 миллиарда). В топ-10 по этому показателю также вошли Индия, Германия, Таиланд, Италия и Турция.В то же время 26 стран увеличили вложения в иностранные активы, значительнее всего они выросли у Кувейта (на 4,1 миллиарда долларов), Сингапура (на 2,4 миллиарда долларов) и Новой Зеландии (1,98 миллиарда). В остальных государствах прирост составил менее миллиарда.Несмотря на эти изменения, топ-5 экономик по объему международных резервов остался прежним. Лидерство сохраняет Китай с показателем в 3,315 триллиона долларов, на втором месте — Япония с 1,226 триллиона долларов, на третьем — Швейцария с 898,2 миллиарда долларов. Россия сохранила за собой четвертое место с показателем в 574,2 миллиарда долларов, Индия осталась пятой с активами в 560,9 миллиарда долларов.В десятку по-прежнему входят Саудовская Аравия (452,6 миллиарда долларов), Гонконг (429,1 миллиарда долларов), Южная Корея (425,3 миллиарда долларов) и Бразилия (328,1 миллиарда долларов). Единственным новичком в топ-10 стал Сингапур, который с активами в 294,1 миллиарда долларов вытеснил с десятого места Германию.В конце марта Банк России впервые с введения санкций возобновил публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента. Запасы монетарного золота в международных резервах России на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны).После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год.

https://ria.ru/20230325/rezervy-1860652645.html

https://ria.ru/20230417/sanktsii-1865714704.html

https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html

китай

япония

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китай, япония, швейцария, экономика