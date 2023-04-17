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Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику - РИА Новости, 17.04.2023
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16:16 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/rets-1865847773.html
Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику
Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику - РИА Новости, 17.04.2023
Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику
Итоги пилотного запуска услуги по софинансированию расходов МСП на транспортировку продукции, которая вошла в перечень мер поддержки центров поддержки экспорта... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:16
2023-04-17T16:16
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Итоги пилотного запуска услуги по софинансированию расходов МСП на транспортировку продукции, которая вошла в перечень мер поддержки центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2022 году, подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."О результатах пилота вместе с участниками конференции рассказали директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Наталья Минаева и руководитель проекта по развитию экспортной логистики Галина Эрендженова", - говорится в сообщении.Так, представители центров поддержки экспорта отметили, что услуга высоко востребована среди бизнеса, ведь она помогает предприятиям сэкономить до 80% затрат при транспортировке продукции. Обмен лучшими практиками и выявление проблем при реализации услуги позволит РЭЦ "донастроить" меру поддержки, тем самым повысить ее эффективность для бизнеса, отметили участники дискуссии.Более подробную информацию об услуге можно получить, обратившись в региональные центры поддержки экспорта.Мероприятие проходит в Волгограде с 17 по 20 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230417/konferentsiya-1865844229.html
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Артем Смирнов
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российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Итоги пилотного запуска услуги по софинансированию расходов МСП на транспортировку продукции, которая вошла в перечень мер поддержки центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2022 году, подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"О результатах пилота вместе с участниками конференции рассказали директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Наталья Минаева и руководитель проекта по развитию экспортной логистики Галина Эрендженова", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
РЭЦ: конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Волгограде
Вчера, 16:01
Так, представители центров поддержки экспорта отметили, что услуга высоко востребована среди бизнеса, ведь она помогает предприятиям сэкономить до 80% затрат при транспортировке продукции. Обмен лучшими практиками и выявление проблем при реализации услуги позволит РЭЦ "донастроить" меру поддержки, тем самым повысить ее эффективность для бизнеса, отметили участники дискуссии.
Более подробную информацию об услуге можно получить, обратившись в региональные центры поддержки экспорта.
Мероприятие проходит в Волгограде с 17 по 20 апреля 2023 года.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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