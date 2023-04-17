https://ria.ru/20230417/rets-1865847773.html
Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику
Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику - РИА Новости, 17.04.2023
Подведены итоги запуска услуги по софинансированию затрат МСП на логистику
Итоги пилотного запуска услуги по софинансированию расходов МСП на транспортировку продукции, которая вошла в перечень мер поддержки центров поддержки экспорта... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:16
2023-04-17T16:16
2023-04-17T16:16
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Итоги пилотного запуска услуги по софинансированию расходов МСП на транспортировку продукции, которая вошла в перечень мер поддержки центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2022 году, подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."О результатах пилота вместе с участниками конференции рассказали директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Наталья Минаева и руководитель проекта по развитию экспортной логистики Галина Эрендженова", - говорится в сообщении.Так, представители центров поддержки экспорта отметили, что услуга высоко востребована среди бизнеса, ведь она помогает предприятиям сэкономить до 80% затрат при транспортировке продукции. Обмен лучшими практиками и выявление проблем при реализации услуги позволит РЭЦ "донастроить" меру поддержки, тем самым повысить ее эффективность для бизнеса, отметили участники дискуссии.Более подробную информацию об услуге можно получить, обратившись в региональные центры поддержки экспорта.Мероприятие проходит в Волгограде с 17 по 20 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230417/konferentsiya-1865844229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Итоги пилотного запуска услуги по софинансированию расходов МСП на транспортировку продукции, которая вошла в перечень мер поддержки центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2022 году, подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"О результатах пилота вместе с участниками конференции рассказали директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Наталья Минаева и руководитель проекта по развитию экспортной логистики Галина Эрендженова", - говорится в сообщении.
РЭЦ: конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Волгограде
Так, представители центров поддержки экспорта отметили, что услуга высоко востребована среди бизнеса, ведь она помогает предприятиям сэкономить до 80% затрат при транспортировке продукции. Обмен лучшими практиками и выявление проблем при реализации услуги позволит РЭЦ "донастроить" меру поддержки, тем самым повысить ее эффективность для бизнеса, отметили участники дискуссии.
Более подробную информацию об услуге можно получить, обратившись в региональные центры поддержки экспорта.
Мероприятие проходит в Волгограде
с 17 по 20 апреля 2023 года.