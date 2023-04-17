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Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон - РИА Новости, 17.04.2023
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21:06 17.04.2023 (обновлено: 21:19 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/reforma-1865929773.html
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон - РИА Новости, 17.04.2023
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон
Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:06
2023-04-17T21:19
франция
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в телеобращении в понедельник.Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом."Я сожалею, что консенсус по ней не был найден", - добавил он.
https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html
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франция, эммануэль макрон, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, В мире
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон

Президент Франции Макрон заявил, что пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в телеобращении в понедельник.
«
"Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу ободрил признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", - сказал он.
Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом.
"Я сожалею, что консенсус по ней не был найден", - добавил он.
Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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14 апреля, 20:31
 
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