https://ria.ru/20230417/reforma-1865929773.html

Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон

Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон - РИА Новости, 17.04.2023

Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон

Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:06

2023-04-17T21:06

2023-04-17T21:19

франция

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в телеобращении в понедельник.Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом."Я сожалею, что консенсус по ней не был найден", - добавил он.

https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html

франция

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франция, эммануэль макрон, в мире