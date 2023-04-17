https://ria.ru/20230417/reforma-1865929773.html
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон - РИА Новости, 17.04.2023
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон
Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:06
2023-04-17T21:06
2023-04-17T21:19
франция
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в телеобращении в понедельник.Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом."Я сожалею, что консенсус по ней не был найден", - добавил он.
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франция, эммануэль макрон, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, В мире
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью, заявил Макрон
Президент Франции Макрон заявил, что пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью, сообщил президент Эммануэль Макрон в телеобращении в понедельник.
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"Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу ободрил признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", - сказал он.
Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом.
"Я сожалею, что консенсус по ней не был найден", - добавил он.
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе