https://ria.ru/20230417/razvedka-1865795360.html
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность - РИА Новости, 17.04.2023
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность
Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:15
2023-04-17T13:15
2023-04-17T13:15
россия
сша
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль уровень проникновения спецслужб США в российские структуры, если судить по количеству последних утечек, которые произошли.
https://ria.ru/20230405/razvedka-1863060829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, безопасность
Россия, США, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность
Песков: США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность