https://ria.ru/20230417/razvedka-1865795360.html

Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность

Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность - РИА Новости, 17.04.2023

Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность

Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:15

2023-04-17T13:15

2023-04-17T13:15

россия

сша

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль уровень проникновения спецслужб США в российские структуры, если судить по количеству последних утечек, которые произошли.

https://ria.ru/20230405/razvedka-1863060829.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, безопасность