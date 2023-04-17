Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/razvedka-1865795360.html
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность - РИА Новости, 17.04.2023
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность
Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:15
2023-04-17T13:15
россия
сша
дмитрий песков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль уровень проникновения спецслужб США в российские структуры, если судить по количеству последних утечек, которые произошли.
https://ria.ru/20230405/razvedka-1863060829.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, безопасность
Россия, США, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность

Песков: США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль уровень проникновения спецслужб США в российские структуры, если судить по количеству последних утечек, которые произошли.
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
СМИ: разведка США следит действиями России и КНР после обвинений Трампу
5 апреля, 03:26
 
РоссияСШАДмитрий ПесковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала