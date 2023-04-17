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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 17.04.2023
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23:50 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/razgon-1865953244.html
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 17.04.2023
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже после телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, передает... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:50
2023-04-17T23:50
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже после телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости. В течение нескольких часов после обращения Макрона на улицах Парижа продолжаются стихийные манифестации. Толпы людей хаотично движутся по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. На площади Республики, одном из традиционных мест парижских протестов, полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Затем наряды полиции по подавлению протестов BRAV-M сели в фургоны и уехали с площади. Ранее у мэрии Парижа активисты устроили "концерт" с помощью кастрюлей и ложек: они стучали ими друг об друга в знак протеста против обращения президента. После окончания акции протестующие начали разбредаться по улицам, к ним активно присоединялись другие манифестанты. Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что пенсионная реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден". Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды, заявляют власти.
https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html
https://ria.ru/20230325/putin-1860662265.html
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации против пенсионной реформы

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы, Париж
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы, Париж - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы, Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже после телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.
В течение нескольких часов после обращения Макрона на улицах Парижа продолжаются стихийные манифестации. Толпы людей хаотично движутся по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки.
На площади Республики, одном из традиционных мест парижских протестов, полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов.
Затем наряды полиции по подавлению протестов BRAV-M сели в фургоны и уехали с площади.
Ранее у мэрии Парижа активисты устроили "концерт" с помощью кастрюлей и ложек: они стучали ими друг об друга в знак протеста против обращения президента. После окончания акции протестующие начали разбредаться по улицам, к ним активно присоединялись другие манифестанты.
Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе
14 апреля, 20:31
Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что пенсионная реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден".
Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды, заявляют власти.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции
25 марта, 23:11
 
В миреПарижФранцияЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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