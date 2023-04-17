https://ria.ru/20230417/razgon-1865953244.html
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 17.04.2023
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже после телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, передает... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:50
2023-04-17T23:50
2023-04-17T23:50
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_0:60:3306:1920_1920x0_80_0_0_89052b9a7c0382c063f001747cf91e52.jpg
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже после телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости. В течение нескольких часов после обращения Макрона на улицах Парижа продолжаются стихийные манифестации. Толпы людей хаотично движутся по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. На площади Республики, одном из традиционных мест парижских протестов, полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Затем наряды полиции по подавлению протестов BRAV-M сели в фургоны и уехали с площади. Ранее у мэрии Парижа активисты устроили "концерт" с помощью кастрюлей и ложек: они стучали ими друг об друга в знак протеста против обращения президента. После окончания акции протестующие начали разбредаться по улицам, к ним активно присоединялись другие манифестанты. Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что пенсионная реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден". Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды, заявляют власти.
https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html
https://ria.ru/20230325/putin-1860662265.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658811_333:0:2973:1980_1920x0_80_0_0_5cb256ad34d97a209c14c3ce917283b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже после телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.
В течение нескольких часов после обращения Макрона на улицах Парижа продолжаются стихийные манифестации. Толпы людей хаотично движутся по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки.
На площади Республики, одном из традиционных мест парижских протестов, полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов.
Затем наряды полиции по подавлению протестов BRAV-M сели в фургоны и уехали с площади.
Ранее у мэрии Парижа активисты устроили "концерт" с помощью кастрюлей и ложек: они стучали ими друг об друга в знак протеста против обращения президента. После окончания акции протестующие начали разбредаться по улицам, к ним активно присоединялись другие манифестанты.
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе
Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что пенсионная реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден".
Конституционный совет Франции
в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды, заявляют власти.
Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции