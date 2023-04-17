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В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом - РИА Новости, 17.04.2023
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18:50 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/pvo-1865903155.html
В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом
В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом - РИА Новости, 17.04.2023
В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом
США будут делать все необходимое для поддержки работы ПВО Украины, включая советские и западные системы, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:50
2023-04-17T18:50
в мире
украина
россия
сергей лавров
сша
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США будут делать все необходимое для поддержки работы ПВО Украины, включая советские и западные системы, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Кроме того, Каль отказался комментировать утечку секретных документов Пентагона, но отметил, что ПВО остается приоритетом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, сша, нато, пентагон
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, США, НАТО, Пентагон
В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом

Пентагон: США будут делать все необходимое для поддержки работы ПВО Украины

© Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в FacebookПВО Украины
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в Facebook
ПВО Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США будут делать все необходимое для поддержки работы ПВО Украины, включая советские и западные системы, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
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"Мы делаем все необходимое как для того, чтобы обеспечить работу советского наследия систем противовоздушной обороны, так и для того, чтобы западные системы, прибывающие на Украину, могли оставаться в бою", - сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
Кроме того, Каль отказался комментировать утечку секретных документов Пентагона, но отметил, что ПВО остается приоритетом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными
Вчера, 18:20
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровСШАНАТОПентагон
 
 
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