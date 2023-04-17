https://ria.ru/20230417/pvo-1865903155.html

В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом

В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом - РИА Новости, 17.04.2023

В Пентагоне назвали поддержку работы ПВО Украины приоритетным вопросом

США будут делать все необходимое для поддержки работы ПВО Украины, включая советские и западные системы, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:50

2023-04-17T18:50

2023-04-17T18:50

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США будут делать все необходимое для поддержки работы ПВО Украины, включая советские и западные системы, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Кроме того, Каль отказался комментировать утечку секретных документов Пентагона, но отметил, что ПВО остается приоритетом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сергей лавров, сша, нато, пентагон