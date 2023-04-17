https://ria.ru/20230417/pvo-1865820091.html

Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS - РИА Новости, 17.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:37

2023-04-17T14:37

2023-04-17T14:37

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое Донецкой народной республики и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность