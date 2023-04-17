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Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/pvo-1865820091.html
Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS - РИА Новости, 17.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:37
2023-04-17T14:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое Донецкой народной республики и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и три снаряда HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое Донецкой народной республики и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.
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