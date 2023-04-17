https://ria.ru/20230417/puteshestviya-1865817945.html

МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России

МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России - РИА Новости, 17.04.2023

МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России

Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2 процента, или на 7,3 миллиона путешественников, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:46

2023-04-17T17:46

2023-04-17T17:46

туризм

туризм

новости - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

туристы

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2 процента, или на 7,3 миллиона путешественников, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.Самыми популярными направлениями останутся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Крым. При этом на Сахалин, Алтай в Карелию могут приехать почти на десять процентов путешественников больше, чем год назад. Турпоток в две столицы вырастет на 7,5 процента, в Татарстан и на Камчатку - на семь процентов, прогнозируют в ведомстве. В середине марта замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказывал, что число путешествующих по РФ по итогам 2023 года может приблизиться к показателям доковидного 2019 года. Тогда их было 65 миллионов.

https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865513532.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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