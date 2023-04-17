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МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
17:46 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/puteshestviya-1865817945.html
МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России
МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России - РИА Новости, 17.04.2023
МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России
Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2 процента, или на 7,3 миллиона путешественников, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:46
2023-04-17T17:46
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
туристы
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2 процента, или на 7,3 миллиона путешественников, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.Самыми популярными направлениями останутся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Крым. При этом на Сахалин, Алтай в Карелию могут приехать почти на десять процентов путешественников больше, чем год назад. Турпоток в две столицы вырастет на 7,5 процента, в Татарстан и на Камчатку - на семь процентов, прогнозируют в ведомстве. В середине марта замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказывал, что число путешествующих по РФ по итогам 2023 года может приблизиться к показателям доковидного 2019 года. Тогда их было 65 миллионов.
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туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, туристы
МЭР прогнозирует рост числа туристов, путешествующих по России

Минэкономразвития: в 2023 году число туристов в России может увеличиться на 7,3 миллиона

© Depositphotos.com / goinykТуристы фотографируются на фоне Храма Василия Блаженного в Москве
Туристы фотографируются на фоне Храма Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Depositphotos.com / goinyk
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2 процента, или на 7,3 миллиона путешественников, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.
Самыми популярными направлениями останутся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Крым.
При этом на Сахалин, Алтай в Карелию могут приехать почти на десять процентов путешественников больше, чем год назад. Турпоток в две столицы вырастет на 7,5 процента, в Татарстан и на Камчатку - на семь процентов, прогнозируют в ведомстве.
В середине марта замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказывал, что число путешествующих по РФ по итогам 2023 года может приблизиться к показателям доковидного 2019 года. Тогда их было 65 миллионов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Россиятуристы
 
 
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