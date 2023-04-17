https://ria.ru/20230417/proverka-1865727183.html

Самолеты Ту-142 ТОФ обнаружили подлодки "противника"

Самолеты Ту-142 ТОФ обнаружили подлодки "противника" - РИА Новости, 17.04.2023

Самолеты Ту-142 ТОФ обнаружили подлодки "противника"

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России при внезапной проверке провели учение по поиску и слежению за подводными лодками противника,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:07

2023-04-17T08:07

2023-04-17T10:04

безопасность

россия

тихий океан

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

ил-38

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России при внезапной проверке провели учение по поиску и слежению за подводными лодками противника, рассказали в Минобороны. "В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", — уточнили в ведомстве. Помимо поиска подлодок, экипажи Ту-142 выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Кроме этого, они отработали навыки прохождения заданного курса над местностью без ориентиров и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. "Схожие учебные задачи, но над акваторией Тихого океана решались самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ", — добавили в военном ведомстве. По решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html

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россия

тихий океан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, тихий океан, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38