https://ria.ru/20230417/protest-1865940627.html

Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона

Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона - РИА Новости, 17.04.2023

Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона

Французы собрались напротив здания мэрии Парижа и стучат ложками по кастрюлям в знак протеста против обращения президента Франции Эммануэля Макрона, диалог с... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:59

2023-04-17T21:59

2023-04-17T21:59

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Французы собрались напротив здания мэрии Парижа и стучат ложками по кастрюлям в знак протеста против обращения президента Франции Эммануэля Макрона, диалог с которым, по их мнению, более невозможен, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в понедельник обратился к французам, чтобы объяснить необходимость поспешного принятия пенсионной реформы в стране. По призывам левых партий люди вечером начали собираться у мэрии Парижа, где устроили "концерт" в знак протеста против выступления президента. Они стучат ложками по металлическим кастрюлям и крышкам и скандируют протестные лозунги. Как сообщили РИА Новости несколько протестующих, они "ничего не ожидают" от президента, а "общественный диалог был прерван" тогда, как Макрон отказался принять во внимание несогласие с пенсионной реформой подавляющего большинства французов . Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.

https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон