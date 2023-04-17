https://ria.ru/20230417/protest-1865940627.html
Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона
Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона - РИА Новости, 17.04.2023
Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона
Французы собрались напротив здания мэрии Парижа и стучат ложками по кастрюлям в знак протеста против обращения президента Франции Эммануэля Макрона, диалог с... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:59
2023-04-17T21:59
2023-04-17T21:59
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Французы собрались напротив здания мэрии Парижа и стучат ложками по кастрюлям в знак протеста против обращения президента Франции Эммануэля Макрона, диалог с которым, по их мнению, более невозможен, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в понедельник обратился к французам, чтобы объяснить необходимость поспешного принятия пенсионной реформы в стране. По призывам левых партий люди вечером начали собираться у мэрии Парижа, где устроили "концерт" в знак протеста против выступления президента. Они стучат ложками по металлическим кастрюлям и крышкам и скандируют протестные лозунги. Как сообщили РИА Новости несколько протестующих, они "ничего не ожидают" от президента, а "общественный диалог был прерван" тогда, как Макрон отказался принять во внимание несогласие с пенсионной реформой подавляющего большинства французов . Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона
Французы с ложками и кастрюлями устроили "концерт"-протест в Париже против речи Макрона
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Французы собрались напротив здания мэрии Парижа и стучат ложками по кастрюлям в знак протеста против обращения президента Франции Эммануэля Макрона, диалог с которым, по их мнению, более невозможен, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник обратился к французам, чтобы объяснить необходимость поспешного принятия пенсионной реформы в стране.
По призывам левых партий люди вечером начали собираться у мэрии Парижа, где устроили "концерт" в знак протеста против выступления президента. Они стучат ложками по металлическим кастрюлям и крышкам и скандируют протестные лозунги.
Как сообщили РИА Новости несколько протестующих, они "ничего не ожидают" от президента, а "общественный диалог был прерван" тогда, как Макрон отказался принять во внимание несогласие с пенсионной реформой подавляющего большинства французов .
Конституционный совет Франции
в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон
подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
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