https://ria.ru/20230417/priyut-1865791177.html

В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных

В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных - РИА Новости, 17.04.2023

В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных

Муниципальный приют для бездомных животных на 500 особей построят в Оренбурге, где стая собак загрызла мальчика, сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:00

2023-04-17T13:00

2023-04-17T13:34

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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УФА, 17 апр - РИА Новости. Муниципальный приют для бездомных животных на 500 особей построят в Оренбурге, где стая собак загрызла мальчика, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела, прокуратура решила оценить работу предприятия по отлову животных, а мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. "В настоящее время проект муниципального приюта для безнадзорных животных проходит госэкспертизу. Участок площадью 8,3 тысячи квадратных метров находится в районе улицы Амурской областного центра. Сюда на карантин будут попадать новые обитатели приюта, здесь же будут содержаться кошки и собаки, требующие ветеринарного контроля или подлежащие лечению", - рассказали в мэрии Оренбурга. По данным пресс-службы города, приют сможет принять 500 особей единовременно. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. По последней информации мэрии Оренбурга, в городе живут около 6 тысяч безнадзорных животных. Стаю собак, которые растерзали ребенка, уже отловили. Их выпустят на место обитания через три недели. В мэрии города РИА Новости уточнили, что в настоящее время в Оренбурге нет муниципального приюта для безнадзорных животных. Есть контракт с автономной некоммерческой организацией "Мы нашли вам друга", которая отлавливает и передерживает бездомных собак.

https://ria.ru/20230417/sobaki-1865784807.html

https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html

оренбург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, следственный комитет россии (ск рф), общество