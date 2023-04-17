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В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных - РИА Новости, 17.04.2023
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13:00 17.04.2023 (обновлено: 13:34 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/priyut-1865791177.html
В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных
В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных - РИА Новости, 17.04.2023
В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных
Муниципальный приют для бездомных животных на 500 особей построят в Оренбурге, где стая собак загрызла мальчика, сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:00
2023-04-17T13:34
оренбург
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общество
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Муниципальный приют для бездомных животных на 500 особей построят в Оренбурге, где стая собак загрызла мальчика, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела, прокуратура решила оценить работу предприятия по отлову животных, а мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. "В настоящее время проект муниципального приюта для безнадзорных животных проходит госэкспертизу. Участок площадью 8,3 тысячи квадратных метров находится в районе улицы Амурской областного центра. Сюда на карантин будут попадать новые обитатели приюта, здесь же будут содержаться кошки и собаки, требующие ветеринарного контроля или подлежащие лечению", - рассказали в мэрии Оренбурга. По данным пресс-службы города, приют сможет принять 500 особей единовременно. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. По последней информации мэрии Оренбурга, в городе живут около 6 тысяч безнадзорных животных. Стаю собак, которые растерзали ребенка, уже отловили. Их выпустят на место обитания через три недели. В мэрии города РИА Новости уточнили, что в настоящее время в Оренбурге нет муниципального приюта для безнадзорных животных. Есть контракт с автономной некоммерческой организацией "Мы нашли вам друга", которая отлавливает и передерживает бездомных собак.
https://ria.ru/20230417/sobaki-1865784807.html
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оренбург, следственный комитет россии (ск рф), общество
Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Оренбурге, где собаки загрызли ребенка, построят приют для животных

В Оренбурге, где стая собак загрызла ребенка, построят приют для бездомных животных

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриют для бродячих собак
Приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приют для бродячих собак. Архивное фото
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Муниципальный приют для бездомных животных на 500 особей построят в Оренбурге, где стая собак загрызла мальчика, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела, прокуратура решила оценить работу предприятия по отлову животных, а мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.
"В настоящее время проект муниципального приюта для безнадзорных животных проходит госэкспертизу. Участок площадью 8,3 тысячи квадратных метров находится в районе улицы Амурской областного центра. Сюда на карантин будут попадать новые обитатели приюта, здесь же будут содержаться кошки и собаки, требующие ветеринарного контроля или подлежащие лечению", - рассказали в мэрии Оренбурга.
По данным пресс-службы города, приют сможет принять 500 особей единовременно.
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С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
По последней информации мэрии Оренбурга, в городе живут около 6 тысяч безнадзорных животных.
Стаю собак, которые растерзали ребенка, уже отловили. Их выпустят на место обитания через три недели.
В мэрии города РИА Новости уточнили, что в настоящее время в Оренбурге нет муниципального приюта для безнадзорных животных. Есть контракт с автономной некоммерческой организацией "Мы нашли вам друга", которая отлавливает и передерживает бездомных собак.
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