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Защита обжалует приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
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12:30 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html
Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*
Защита обжалует приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*
Защита обжалует решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:30
2023-04-17T12:30
происшествия
владимир кара-мурза
россия
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита обжалует решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. "Мы обжалуем приговор", - рассказала собеседница агентства вскоре после того, как Мосгорсуд назначил ее доверителю 25 лет лишения свободы. Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230313/vina-1857638183.html
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происшествия, владимир кара-мурза, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир Кара-Мурза, Россия, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*

Защита обжалует решение Мосгорсуда, приговорившего Кара-Мурзу к 25 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Кара-Мурза* во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора
Владимир Кара-Мурза* во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Кара-Мурза* во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита обжалует решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.
"Мы обжалуем приговор", - рассказала собеседница агентства вскоре после того, как Мосгорсуд назначил ее доверителю 25 лет лишения свободы.
Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Кара-Мурза* отказался признавать вину по делу о госизмене
13 марта, 20:06
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за неудаление фейков о российской армии
13 апреля, 12:25
 
ПроисшествияВладимир Кара-МурзаРоссияМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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