https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html

Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*

Защита обжалует приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023

Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*

Защита обжалует решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:30

2023-04-17T12:30

2023-04-17T12:30

происшествия

владимир кара-мурза

россия

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита обжалует решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. "Мы обжалуем приговор", - рассказала собеседница агентства вскоре после того, как Мосгорсуд назначил ее доверителю 25 лет лишения свободы. Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230313/vina-1857638183.html

https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владимир кара-мурза, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)