https://ria.ru/20230417/prigovor-1865775128.html

Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа

Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа - РИА Новости, 17.04.2023

Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа

Пенсионер из Нижнего Новгорода, несколько раз выстреливший в соседа из ружья из-за конфликта вокруг земельного участка, осужден на 16 лет колонии строгого... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:10

2023-04-17T12:10

2023-04-17T12:10

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Пенсионер из Нижнего Новгорода, несколько раз выстреливший в соседа из ружья из-за конфликта вокруг земельного участка, осужден на 16 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что днем 29 мая 2022 года 74-летний подсудимый, угрожая обрезом охотничьего ружья "ИЖ-58", потребовал написать расписку о получении 1,5 миллиона рублей в счет оплаты стоимости земельного участка на Полярной улице от его владельца. После того, как мужчина сделал это, злоумышленник несколько раз выстрелил в хозяина участка. Пострадавший был госпитализирован и выжил. "Как установили следователи СК, потерпевший приобрел земельный участок, который длительное время подсудимый использовал для своих хозяйственных нужд. Это и послужило причиной конфликта между соседями", - говорится в сообщении. В ходе обыска в жилище пенсионера следователи СК обнаружили и изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию. Обвиняемый был заключен под стражу. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении. Пенсионер признан виновным в покушении на убийство (статья 105 УК РФ), вымогательстве (статья 163 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (статья 222.1 УК РФ).

https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862584524.html

https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html

россия

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)