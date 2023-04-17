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Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа - РИА Новости, 17.04.2023
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12:10 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865775128.html
Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа
Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа - РИА Новости, 17.04.2023
Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа
Пенсионер из Нижнего Новгорода, несколько раз выстреливший в соседа из ружья из-за конфликта вокруг земельного участка, осужден на 16 лет колонии строгого... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:10
2023-04-17T12:10
происшествия
россия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Пенсионер из Нижнего Новгорода, несколько раз выстреливший в соседа из ружья из-за конфликта вокруг земельного участка, осужден на 16 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что днем 29 мая 2022 года 74-летний подсудимый, угрожая обрезом охотничьего ружья "ИЖ-58", потребовал написать расписку о получении 1,5 миллиона рублей в счет оплаты стоимости земельного участка на Полярной улице от его владельца. После того, как мужчина сделал это, злоумышленник несколько раз выстрелил в хозяина участка. Пострадавший был госпитализирован и выжил. "Как установили следователи СК, потерпевший приобрел земельный участок, который длительное время подсудимый использовал для своих хозяйственных нужд. Это и послужило причиной конфликта между соседями", - говорится в сообщении. В ходе обыска в жилище пенсионера следователи СК обнаружили и изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию. Обвиняемый был заключен под стражу. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении. Пенсионер признан виновным в покушении на убийство (статья 105 УК РФ), вымогательстве (статья 163 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (статья 222.1 УК РФ).
https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862584524.html
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Пенсионеру из Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства соседа

Нижегородский пенсионер, пытавшийся застрелить соседа из-за земли, получил 16 лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Пенсионер из Нижнего Новгорода, несколько раз выстреливший в соседа из ружья из-за конфликта вокруг земельного участка, осужден на 16 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что днем 29 мая 2022 года 74-летний подсудимый, угрожая обрезом охотничьего ружья "ИЖ-58", потребовал написать расписку о получении 1,5 миллиона рублей в счет оплаты стоимости земельного участка на Полярной улице от его владельца. После того, как мужчина сделал это, злоумышленник несколько раз выстрелил в хозяина участка. Пострадавший был госпитализирован и выжил.
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"Как установили следователи СК, потерпевший приобрел земельный участок, который длительное время подсудимый использовал для своих хозяйственных нужд. Это и послужило причиной конфликта между соседями", - говорится в сообщении.
В ходе обыска в жилище пенсионера следователи СК обнаружили и изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию. Обвиняемый был заключен под стражу.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении.
Пенсионер признан виновным в покушении на убийство (статья 105 УК РФ), вымогательстве (статья 163 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (статья 222.1 УК РФ).
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