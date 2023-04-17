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Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток - РИА Новости, 17.04.2023
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12:41 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/povestki-1865785304.html
Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток
Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток - РИА Новости, 17.04.2023
Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через госприложение "Дия"... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:41
2023-04-17T12:41
в мире
украина
михаил федоров
федор вениславский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через госприложение "Дия" ("Действие"), заявив, что такой услуги нет ни в планах, ни в разработке. Как заявил ранее в понедельник член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, на Украине со временем должны прийти к электронному вручению повесток. По его словам, власти разрабатывают механизм рассылки повесток военнообязанным через мессенджеры и смс. Впоследствии Федоров заявил, что на данный момент технически невозможно раздавать повестки украинцам через мессенджеры. "В интернете опять пишут, что повестки будут в "Дия" ("Действие" - ред.). Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - написал Федоров в своем Telegram-канале. В украинских интернет-изданиях периодически появляются публикации о том, что повестки в армию могут начать вручать через приложение "Действие". Данную информацию в марте опроверг руководитель направления по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник. Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865192555.html
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в мире, украина, михаил федоров, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Михаил Федоров, Федор Вениславский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток

Глава Минцифры Украины Федоров заявил, что выдача электронных повесток не планируется

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через госприложение "Дия" ("Действие"), заявив, что такой услуги нет ни в планах, ни в разработке.
Как заявил ранее в понедельник член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, на Украине со временем должны прийти к электронному вручению повесток. По его словам, власти разрабатывают механизм рассылки повесток военнообязанным через мессенджеры и смс. Впоследствии Федоров заявил, что на данный момент технически невозможно раздавать повестки украинцам через мессенджеры.
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"В интернете опять пишут, что повестки будут в "Дия" ("Действие" - ред.). Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
В украинских интернет-изданиях периодически появляются публикации о том, что повестки в армию могут начать вручать через приложение "Действие". Данную информацию в марте опроверг руководитель направления по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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