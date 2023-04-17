https://ria.ru/20230417/povestki-1865785304.html

Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток

Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток - РИА Новости, 17.04.2023

Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через госприложение "Дия"... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:41

2023-04-17T12:41

2023-04-17T12:41

в мире

украина

михаил федоров

федор вениславский

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через госприложение "Дия" ("Действие"), заявив, что такой услуги нет ни в планах, ни в разработке. Как заявил ранее в понедельник член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, на Украине со временем должны прийти к электронному вручению повесток. По его словам, власти разрабатывают механизм рассылки повесток военнообязанным через мессенджеры и смс. Впоследствии Федоров заявил, что на данный момент технически невозможно раздавать повестки украинцам через мессенджеры. "В интернете опять пишут, что повестки будут в "Дия" ("Действие" - ред.). Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - написал Федоров в своем Telegram-канале. В украинских интернет-изданиях периодически появляются публикации о том, что повестки в армию могут начать вручать через приложение "Действие". Данную информацию в марте опроверг руководитель направления по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник. Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865192555.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, михаил федоров, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины