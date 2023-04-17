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Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть - РИА Новости, 18.04.2023
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22:26 17.04.2023 (обновлено: 00:18 18.04.2023)
https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html
Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть
Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть - РИА Новости, 18.04.2023
Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть
Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выявило возможный обход Россией установленного Западом потолка цен на нефть,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-17T22:26
2023-04-18T00:18
экономика
цены на нефть
россия
сша
козьмино
министерство финансов сша
евросоюз
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выявило возможный обход Россией установленного Западом потолка цен на нефть, заявило американское ведомство.Уточняется, что речь идет о якобы использовании Москвой портов в Тихом океане. Как утверждает управление, экспортируемая через них нефть может торговаться выше установленного потолка. Там также отметили, что этот процесс могут осуществлять при поддержке американских лиц.В ведомстве подчеркнули, что американцы "могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен", поскольку лица, не относящиеся к США, которые также вовлечены в указанные операции, могут предоставлять неполную или ложную документацию. В частности, по данным минфина США, ряд танкеров с нефтью может манипулировать автоматическими системами идентификации, чтобы скрыть факт нахождения в Козьмино или других российских портах. Кроме того, по данным минфина, может применяться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и G7 пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
https://ria.ru/20230417/neft-1865863106.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, козьмино, министерство финансов сша, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Козьмино, Министерство финансов США, Евросоюз, Еврокомиссия
Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть

OFAC предупредило граждан США о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выявило возможный обход Россией установленного Западом потолка цен на нефть, заявило американское ведомство.
Уточняется, что речь идет о якобы использовании Москвой портов в Тихом океане. Как утверждает управление, экспортируемая через них нефть может торговаться выше установленного потолка. Там также отметили, что этот процесс могут осуществлять при поддержке американских лиц.
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В ведомстве подчеркнули, что американцы "могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен", поскольку лица, не относящиеся к США, которые также вовлечены в указанные операции, могут предоставлять неполную или ложную документацию.
В частности, по данным минфина США, ряд танкеров с нефтью может манипулировать автоматическими системами идентификации, чтобы скрыть факт нахождения в Козьмино или других российских портах. Кроме того, по данным минфина, может применяться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и G7 пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
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