Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть
OFAC предупредило граждан США о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выявило возможный обход Россией установленного Западом потолка цен на нефть, заявило американское ведомство.
Уточняется, что речь идет о якобы использовании Москвой портов в Тихом океане. Как утверждает управление, экспортируемая через них нефть может торговаться выше установленного потолка. Там также отметили, что этот процесс могут осуществлять при поддержке американских лиц.
В ведомстве подчеркнули, что американцы "могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен", поскольку лица, не относящиеся к США, которые также вовлечены в указанные операции, могут предоставлять неполную или ложную документацию.
В частности, по данным минфина США, ряд танкеров с нефтью может манипулировать автоматическими системами идентификации, чтобы скрыть факт нахождения в Козьмино или других российских портах. Кроме того, по данным минфина, может применяться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и G7 пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.