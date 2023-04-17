https://ria.ru/20230417/postavki-1865906710.html
Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти
Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти - РИА Новости, 17.04.2023
Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти
РФ и Индия работают над созданием новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, ее создание до конца года не исключено, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:05
2023-04-17T19:05
2023-04-17T19:05
экономика
цены на нефть
индия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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евросоюз
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. РФ и Индия работают над созданием новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, ее создание до конца года не исключено, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура - пока такого нет", - сказал он, отвечая на вопрос возможной совместной с Индией компании-перестраховщике для нефтяных поставок. Не исключено, такая структура может быть создана уже в 2023 году. "До конца года всё-таки ещё много времени: прошло всего четыре месяца, и то не полных", - добавил он. В шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны.
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экономика, цены на нефть, индия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Индия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Россия, Евросоюз
Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти
Мантуров: Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для нефтяных поставок
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. РФ и Индия работают над созданием новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, ее создание до конца года не исключено, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура - пока такого нет", - сказал он, отвечая на вопрос возможной совместной с Индией компании-перестраховщике для нефтяных поставок.
Не исключено, такая структура может быть создана уже в 2023 году. "До конца года всё-таки ещё много времени: прошло всего четыре месяца, и то не полных", - добавил он.
В шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС
страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны.
Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров