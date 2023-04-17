https://ria.ru/20230417/postavki-1865906710.html

Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти

Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти - РИА Новости, 17.04.2023

Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти

РФ и Индия работают над созданием новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, ее создание до конца года не исключено, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:05

2023-04-17T19:05

2023-04-17T19:05

экономика

цены на нефть

индия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

евросоюз

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. РФ и Индия работают над созданием новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, ее создание до конца года не исключено, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура - пока такого нет", - сказал он, отвечая на вопрос возможной совместной с Индией компании-перестраховщике для нефтяных поставок. Не исключено, такая структура может быть создана уже в 2023 году. "До конца года всё-таки ещё много времени: прошло всего четыре месяца, и то не полных", - добавил он. В шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны.

https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html

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экономика, цены на нефть, индия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, евросоюз