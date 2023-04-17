https://ria.ru/20230417/posol-1865794059.html

Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе*

Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023

Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе*

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор российского суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, передает... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:10

2023-04-17T13:10

2023-04-17T13:10

россия

владимир кара-мурза

происшествия

великобритания

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор российского суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. Интерес посольства Великобритании к процессу помимо прочего с тем, что Кара-Мурза* – поданный этой страны. Также у него есть российский паспорт, вид на жительство в США, а до ареста он жил в штате Вирджиния. По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир кара-мурза, происшествия, великобритания