Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе*
Посол Британии в России Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор Кара-Мурзе
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор российского суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
Интерес посольства Великобритании к процессу помимо прочего с тем, что Кара-Мурза* – поданный этой страны. Также у него есть российский паспорт, вид на жительство в США, а до ареста он жил в штате Вирджиния.
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"Шок. Приговор был результатом закрытого судебного разбирательства по делу, инициированному после смелого выступления против войны на Украине. Мы выражаем поддержку семье Кара-Мурзы* и требуем его освобождения", - заявила Броннерт журналистам.
По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.