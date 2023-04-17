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Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
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13:10 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/posol-1865794059.html
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе*
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе*
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор российского суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, передает... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:10
2023-04-17T13:10
россия
владимир кара-мурза
происшествия
великобритания
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор российского суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. Интерес посольства Великобритании к процессу помимо прочего с тем, что Кара-Мурза* – поданный этой страны. Также у него есть российский паспорт, вид на жительство в США, а до ареста он жил в штате Вирджиния. По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html
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россия, владимир кара-мурза, происшествия, великобритания
Россия, Владимир Кара-Мурза, Происшествия, Великобритания
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе*

Посол Британии в России Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор Кара-Мурзе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор российского суда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы*, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
Интерес посольства Великобритании к процессу помимо прочего с тем, что Кара-Мурза* – поданный этой страны. Также у него есть российский паспорт, вид на жительство в США, а до ареста он жил в штате Вирджиния.
«

"Шок. Приговор был результатом закрытого судебного разбирательства по делу, инициированному после смелого выступления против войны на Украине. Мы выражаем поддержку семье Кара-Мурзы* и требуем его освобождения", - заявила Броннерт журналистам.

По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
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Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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