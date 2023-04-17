https://ria.ru/20230417/posol-1865790744.html
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии - РИА Новости, 17.04.2023
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии
Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:00
2023-04-17T13:00
2023-04-17T13:00
в мире
россия
великобритания
владимир кара-мурза
андрей келин
джеймс клеверли
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* к 25 годам тюремного заключения, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании. Мосгорсуд в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Великобритания вызвала (в МИД) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня", - сказано в документе. МИД Британии осудил вынесение политику такого приговора, что, по заявлению британских властей, якобы противоречит "обязательствам России по правам человека", сказано на сайте. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы* и призывать к его немедленному освобождению, отмечается в документе. Великобритания уже ввела санкции против судьи, который председательствовал в судебном процессе, и "рассмотрит дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных в задержанию Кара-Мурзы*, говорится в заявлении. Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html
https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html
https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html
https://ria.ru/20230413/fbk-1865052316.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, владимир кара-мурза, андрей келин, джеймс клеверли, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Кара-Мурза, Андрей Келин, Джеймс Клеверли, Лондон
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии
Посла России в Лондоне Келина вызвали в МИД Британии после вынесения приговора Кара-Мурзе
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* к 25 годам тюремного заключения, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании.
Мосгорсуд
в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию.
Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*
"Великобритания вызвала (в МИД) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня", - сказано в документе.
МИД Британии осудил вынесение политику такого приговора, что, по заявлению британских властей, якобы противоречит "обязательствам России по правам человека", сказано на сайте.
Глава британского МИД Джеймс Клеверли
заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы* и призывать к его немедленному освобождению, отмечается в документе.
Великобритания уже ввела санкции против судьи, который председательствовал в судебном процессе, и "рассмотрит дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных в задержанию Кара-Мурзы*, говорится в заявлении.
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича
Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона
"по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине
.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО
, в Хельсинкском комитете в Осло
и в США
.
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров
, это первый случай, когда СК
РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ
.
Владимир Кара-Мурза-младший
* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе
и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией