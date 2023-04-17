https://ria.ru/20230417/posol-1865790744.html

Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии

Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии - РИА Новости, 17.04.2023

Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:00

2023-04-17T13:00

2023-04-17T13:00

в мире

россия

великобритания

владимир кара-мурза

андрей келин

джеймс клеверли

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* к 25 годам тюремного заключения, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании. Мосгорсуд в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Великобритания вызвала (в МИД) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня", - сказано в документе. МИД Британии осудил вынесение политику такого приговора, что, по заявлению британских властей, якобы противоречит "обязательствам России по правам человека", сказано на сайте. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы* и призывать к его немедленному освобождению, отмечается в документе. Великобритания уже ввела санкции против судьи, который председательствовал в судебном процессе, и "рассмотрит дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных в задержанию Кара-Мурзы*, говорится в заявлении. Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html

https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html

https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html

https://ria.ru/20230413/fbk-1865052316.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, великобритания, владимир кара-мурза, андрей келин, джеймс клеверли, лондон