Рейтинг@Mail.ru
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/posol-1865790744.html
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии - РИА Новости, 17.04.2023
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии
Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:00
2023-04-17T13:00
в мире
россия
великобритания
владимир кара-мурза
андрей келин
джеймс клеверли
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* к 25 годам тюремного заключения, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании. Мосгорсуд в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Великобритания вызвала (в МИД) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня", - сказано в документе. МИД Британии осудил вынесение политику такого приговора, что, по заявлению британских властей, якобы противоречит "обязательствам России по правам человека", сказано на сайте. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы* и призывать к его немедленному освобождению, отмечается в документе. Великобритания уже ввела санкции против судьи, который председательствовал в судебном процессе, и "рассмотрит дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных в задержанию Кара-Мурзы*, говорится в заявлении. Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/prigovor-1865782723.html
https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html
https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html
https://ria.ru/20230413/fbk-1865052316.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, владимир кара-мурза, андрей келин, джеймс клеверли, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Кара-Мурза, Андрей Келин, Джеймс Клеверли, Лондон
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии

Посла России в Лондоне Келина вызвали в МИД Британии после вынесения приговора Кара-Мурзе

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с приговором имеющего российское и британское гражданства оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* к 25 годам тюремного заключения, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 25 годам колонии строгого режима Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию.
Владимир Кара-Мурза* во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Защита обжалует приговор Кара-Мурзе*
Вчера, 12:30
"Великобритания вызвала (в МИД) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня", - сказано в документе.
МИД Британии осудил вынесение политику такого приговора, что, по заявлению британских властей, якобы противоречит "обязательствам России по правам человека", сказано на сайте.
Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы* и призывать к его немедленному освобождению, отмечается в документе.
Великобритания уже ввела санкции против судьи, который председательствовал в судебном процессе, и "рассмотрит дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных в задержанию Кара-Мурзы*, говорится в заявлении.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича
14 апреля, 14:48
Как заявляло следствие, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
14 апреля, 09:58
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией
13 апреля, 14:19
 
В миреРоссияВеликобританияВладимир Кара-МурзаАндрей КелинДжеймс КлеверлиЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала