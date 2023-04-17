https://ria.ru/20230417/popravki-1865757771.html

Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России

Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России

Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:19

2023-04-17T11:19

2023-04-17T11:19

госдума рф

россия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц. УК РФ предлагается дополнить новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке данных изменений в законодательство. Володин также отмечал, что в профильных комитетах Госдумы готовят поправки, которые запретят деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, направленную против РФ.

https://ria.ru/20230404/mus-1862871589.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, международный уголовный суд