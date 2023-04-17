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Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России - РИА Новости, 17.04.2023
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11:19 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/popravki-1865757771.html
Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России
Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России
Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:19
2023-04-17T11:19
госдума рф
россия
международный уголовный суд
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц. УК РФ предлагается дополнить новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке данных изменений в законодательство. Володин также отмечал, что в профильных комитетах Госдумы готовят поправки, которые запретят деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, направленную против РФ.
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госдума рф, россия, международный уголовный суд
Госдума РФ, Россия, Международный уголовный суд
Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям против законов России

Комитет ГД одобрил наказание за содействие решениям, противоречащим законам России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц.
УК РФ предлагается дополнить новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке данных изменений в законодательство. Володин также отмечал, что в профильных комитетах Госдумы готовят поправки, которые запретят деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, направленную против РФ.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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