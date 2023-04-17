США потратят 20 миллионов долларов на надзор за использованием помощи Киеву
США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием помощи для Киева
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемых Украине средств, сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID).
«
"Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на усиление прозрачности и надзора за прямой бюджетной поддержкой, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что эти средства позволят "укрепить ответственность правительства Украины" при использовании помощи, получаемой от США.
В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США предложили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и смене подхода к поддержке Киева на более ответственный. В свою очередь, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.