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США потратят 20 миллионов долларов на надзор за использованием помощи Киеву - РИА Новости, 17.04.2023
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22:07 17.04.2023 (обновлено: 22:36 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/pomosch-1865942564.html
США потратят 20 миллионов долларов на надзор за использованием помощи Киеву
США потратят 20 миллионов долларов на надзор за использованием помощи Киеву - РИА Новости, 17.04.2023
США потратят 20 миллионов долларов на надзор за использованием помощи Киеву
Соединенные Штаты потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемых Украине средств, сообщило американское Агентство по... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:07
2023-04-17T22:36
в мире
сша
украина
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемых Украине средств, сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID).Отмечается, что эти средства позволят "укрепить ответственность правительства Украины" при использовании помощи, получаемой от США.В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США предложили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и смене подхода к поддержке Киева на более ответственный. В свою очередь, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865851234.html
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в мире, сша, украина, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Агентство по международному развитию США
США потратят 20 миллионов долларов на надзор за использованием помощи Киеву

США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием помощи для Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемых Украине средств, сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID).
«

"Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на усиление прозрачности и надзора за прямой бюджетной поддержкой, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что эти средства позволят "укрепить ответственность правительства Украины" при использовании помощи, получаемой от США.
В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США предложили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и смене подхода к поддержке Киева на более ответственный. В свою очередь, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Стало известно, что США поставили на кон из-за Украины
Вчера, 16:25
 
В миреСШАУкраинаАгентство по международному развитию США
 
 
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