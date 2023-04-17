https://ria.ru/20230417/polk-1865867826.html

В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате

В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 17.04.2023

В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:25

2023-04-17T17:25

2023-04-17T17:25

общество

воронеж

воронежская область

бессмертный полк

день победы

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Шествие "Бессмертного полка" в Воронежской области уже проходило в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. "Акцию "Бессмертный полк" в этом году в Воронеже планируется провести в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230410/parad-1864158913.html

воронеж

воронежская область

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Кирилл Волков

общество, воронеж, воронежская область, бессмертный полк, день победы