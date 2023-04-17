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В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 17.04.2023
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17:25 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/polk-1865867826.html
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 17.04.2023
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:25
2023-04-17T17:25
общество
воронеж
воронежская область
бессмертный полк
день победы
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Шествие "Бессмертного полка" в Воронежской области уже проходило в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. "Акцию "Бессмертный полк" в этом году в Воронеже планируется провести в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.
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общество, воронеж, воронежская область, бессмертный полк, день победы
Общество, Воронеж, Воронежская область, Бессмертный полк, День Победы
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" в Воронеже 9 мая состоится в онлайн-формате

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Шествие "Бессмертного полка" в Воронежской области уже проходило в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.
"Акцию "Бессмертный полк" в этом году в Воронеже планируется провести в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.
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ОбществоВоронежВоронежская областьБессмертный полкДень Победы
 
 
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