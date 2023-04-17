https://ria.ru/20230417/polk-1865867826.html
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 17.04.2023
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:25
2023-04-17T17:25
2023-04-17T17:25
общество
воронеж
воронежская область
бессмертный полк
день победы
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Шествие "Бессмертного полка" в Воронежской области уже проходило в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. "Акцию "Бессмертный полк" в этом году в Воронеже планируется провести в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230410/parad-1864158913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж, воронежская область, бессмертный полк, день победы
Общество, Воронеж, Воронежская область, Бессмертный полк, День Победы
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в Воронеже 9 мая состоится в онлайн-формате